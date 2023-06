La Nation Tłı̨chǫ s’attaque à la question du suicide chez les jeunes

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez pensez au suicide, un soutien est disponible 24/7 1 866 APPELLE (1-866-277-3553).

L’an dernier, 20 personnes sont mortes par suicide aux T.N-O , soit le double qu’en 2021. La situation avait poussé le coroner en chef du territoire à se pencher sur la question, en raison de la montée alarmante des cas de suicide.

Dans son rapport, publié en octobre dernier, il souligne que 6 des 18 décès rapportés à ce moment étaient recensés dans la région du Slave Nord, ce qui comprend le territoire des quatre communautés tłı̨chǫ.

Dans la dernière année seulement, nous avons constaté un taux élevé de suicide dans nos communautés et nos membres nous demandent du soutien et des ressources , explique Stéphanie Rabesca, l’une des organisatrices de l'événement.

Elle-même membre de la Nation Tłı̨chǫ, Stéphanie Rabesca a été personnellement touchée par le décès de personnes qu’elle côtoyait. C’est vraiment dévastateur et ça a un effet sur toi quand tu as connu cette personne en grandissant.

Stéphanie Rabesca souhaite freiner le phénomène des suicides chez les jeunes de la nation Tłı̨chǫ. Photo : Fournie par Stephanie Rabesca

Stéphanie Rabesca souhaite donc susciter un changement positif pour les communautés avoisinantes, qui ont des ressources limitées en prévention du suicide. Nous voulons offrir aux membres de la communauté certains savoirs et compétences pour reconnaître les signes avant-coureurs du suicide et intervenir si nécessaire , explique-t-elle.

Le cours est offert par l'organisme Ben Calf Robe, basé à Edmonton et qui offre une variété de formations pour la jeunesse autochtone. Le cours vise à créer un espace ouvert et accueillant pour les membres de la communauté, afin qu’ils discutent des stigmatisations entourant la santé mentale et le suicide, explique la coordonnatrice du cours, Leslie Kucey, elle-même membre de la Première Nation Deninu Kųę́.

Leslie Kucey souligne que les cours seront axés sur des discussions informelles plutôt que des exposés magistraux. Photo : Fournie par Leslie Kucey

Au total, 12 modules différents sont offerts aux participants et couvrent notamment les aspects des traumatismes intergénérationnels, l’intimidation, les signes avant-coureurs et la discussion avec les jeunes.

Les participants pourront ensuite appliquer les enseignements dans leurs communautés respectives. Le but étant de prévenir ce phénomène, qui touche malheureusement trop souvent les communautés autochtones du pays.

Avec les informations de Francis Tessier-Burns