Grâce à la Saskatchewan, le Canada est le deuxième producteur mondial d’uranium en 2022

Le Canada se classe désormais deuxième producteur mondial d’uranium en 2022 grâce à la Saskatchewan, selon les données les plus récentes de l'Association nucléaire mondiale. Actuellement, la province est la seule à produire de l'uranium au pays.

En 2021, le Canada se classait au troisième rang, tandis que le Kazakhstan occupait toujours la première place.

Le pays devance notamment la Namibie et l'Australie dans ce nouveau classement. Avec l’ouverture de l’usine de McClean Lake qui a fonctionné sans interruption tout au long de 2022, la production a connu une augmentation selon le gouvernement.

L'uranium de la Saskatchewan est essentiel à l'heure où le monde cherche à passer à une production d'énergie durable et à s'approvisionner en minerais dans des régions sûres et démocratiques , se réjouit le ministre de l'Énergie et des Ressources, Jim Reiter, dans un communiqué publié mardi.

En Saskatchewan, cette industrie représente près de un milliard de dollars par an. Le secteur des mines constitue ainsi 22 % du produit intérieur brut (PIB) de la province.

Selon le professeur associé d'économie à l'Université de Regina Samuel Gamtessa, la récente hausse des prix de l’uranium représente une aubaine pour l'économie de la province.

En effet, dit-il, de nombreux pays cherchent également à obtenir de l'uranium pour l'intégrer à d'autres technologies, ce qui fait grimper les prix de ce minerai.

Outre le PIB provincial et l'emploi dans la province, les revenus de la province sont directement liés aux recettes fiscales et aux redevances sur les ressources naturelles, qui constituent une autre source importante de revenus pour le gouvernement de la province , explique Samuel Gamtessa.

Cependant, nuance-t-il, le problème avec l'exploitation de l'uranium, c'est qu'elle est très sensible à la tendance des prix.

Si le prix se maintient, nous pourrons durablement compter sur ce secteur, qui a contribué de manière importante à la croissance de l'économie souligne-t-il.

Près de 85 %, de la production d'uranium canadienne est exportée. Le reste est consommé comme combustible dans les 19 réacteurs CANDU au Canada, selon Samuel Gamtessa.

Une activité plombée par la pandémie

Si en 2022 la production de l'uranium au Canada et en Saskatchewan a augmenté, elle a connu une tendance à la baisse dans les années précédentes.

En effet, l’industrie minière en Saskatchewan a été lourdement affectée par la pandémie. À titre d'exemple, la mine d'uranium de Cigar Lake, située à environ 650 km au nord de Saskatoon, a suspendu ses activités entre 2020 et 2021.

La société avait suspendu ses activités en raison de de la faiblesse des prix, ce qui avait fondamentalement affecté la production globale de la province et donc du pays , souligne Samuel Gamtessa.

À ce jour, toutes les mines et usines de concentration d'uranium en exploitation au Canada se trouvent dans le nord de la Saskatchewan.

La province compte 23 des 31 minéraux critiques ciblés par le gouvernement canadien, y compris des mines de potasse, d'uranium, d'hélium, de lithium, de cuivre et de terres rares.

En 2021, l'industrie de l'uranium de la Saskatchewan employait 1842 personnes. En 2023, l'industrie devrait produire 15 millions de kilogrammes de concentré de minerai d'uranium, soit presque le double de l'année dernière.