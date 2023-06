170 acteurs de l’industrie éolienne réunis à Matane

L'événement, organisé par le Centre canadien de recherche appliquée Nergica depuis 2007, se penchera donc aussi sur d'autres types d'énergie comme le solaire et l'hydrogène.

Pour réussir la transition énergétique, on a besoin d’un portefeuille de solutions. Oui, l’éolien est encore très important dans la programmation, mais cette année, on ouvre la porte à l’hydrogène, au solaire et à la bioénergie également , souligne le directeur général de Nergica, Frédéric Côté.

« On est vraiment à un point tournant. Actuellement, on voit qu'il y a une accélération qui est nécessaire et qui est bien enclenchée, notamment au Québec. » — Une citation de Frédéric Côté, directeur général de Nergica

Cet événement est là pour réfléchir en commun au défi qu’implique l'accélération de la transition énergétique , fait valoir le responsable

Le colloque s’ouvre avec le projet de recyclage de pales d’éoliennes coordonné par la SADC de la Matanie en collaboration avec l’Université de Sherbrooke

On ouvre [le colloque] avec ça et le leadership de la région est notable dans l’événement. Notre partenaire principal est l’Alliance de [l’énergie] l’Est , déclare Frédéric Côté.

Frédéric Côté, directeur général de Nergica Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

L’événement accueille des experts de la France et du Québec qui vont parler de différents sujets d’actualité.

Selon lui, le réseau de transport électrique est un des sujet vraiment important pour la réussite de la transition énergétique.

Évidemment, si on veut produire davantage d’électricité, on a besoin de transporter cette énergie. Quand on regarde l’état du réseau dans plusieurs endroits dans le monde, on voit qu’il faut vraiment mettre l’accent sur ça.

Du 13 au 15 juin, quelque 170 participants sont donc conviés à des conférences, des ateliers, des discussions et des activités de réseautage à propos des énergies renouvelables, à Matane.