Détention des migrants : le fédéral doit faire mieux selon son ministre de l’Immigration

« Nous devons trouver une voie différente et meilleure », a reconnu Sean Fraser, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, au sujet des migrants qui sont détenus par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour des raisons administratives.

Radio-Canada a révélé que le Québec et le Nouveau-Brunswick n'accepteront plus d'incarcérer dans leurs prisons des ressortissants étrangers détenus en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés d'ici les prochains mois.

Cinq autres provinces ont déjà remis leur préavis d'un an à l' ASFC pour mettre fin à leurs ententes selon lesquelles elles étaient payées pour emprisonner des détenus de l'immigration.

La prison de Rivière-des-Prairies, à Montréal, où des migrants ont été détenus aux côtés de personnes condamnées pour des crimes. Photo : Radio-Canada

Il y a eu évidemment certains cas, dont des cas tragiques, où des personnes se sont retrouvées en détention dans un établissement qui n'avait pas la capacité de répondre à leurs besoins , a affirmé le ministre Fraser en mêlée de presse au parlement. Nous allons travailler avec l' ASFC pour identifier la bonne voie à suivre , a-t-il ajouté.

Des migrants qui souffrent de graves problèmes de santé mentale ont été envoyés dans des prisons provinciales, parce que l' ASFC estimait que ses trois centres de surveillance de l'immigration n'étaient pas outillés pour gérer ces cas, selon ce qu'ont déjà révélé des documents obtenus par Radio-Canada en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.

Plusieurs migrants sont morts en détention au fil des ans, dont certains qui se sont enlevé la vie.

À la fin du mois, l'entente avec l'Alberta arrive à échéance, suivie cet été par celle de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse. Mais l' ASFC n'a toujours pas indiqué ce qu'elle entendait faire des détenus de l'immigration dans ces prisons.

Le ministre Fraser reconnaît qu'une solution permanente n'a toujours pas été trouvée, mais dit que les discussions se poursuivent en ce sens avec le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, responsable de l'Agence des services frontaliers.

Programme de transition

Le ministre Mendicino confirme qu’il travaille toujours à un programme de transition avec les provinces. Il n’écarte pas la possibilité d’envoyer les détenus de l’immigration vers des prisons d’autres provinces, une possibilité qui inquiète des défenseurs des droits des migrants.

Le ministre Mendicino a aussi ouvert la porte à de possibles réformes à la Loi sur l’immigration à plus long terme, répétant qu’on doit utiliser la détention comme un dernier recours .

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a affirmé que des pourparlers sont toujours en cours avec les provinces sur la question de la détention des migrants dans leurs prisons. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Depuis des années, des organismes de défense des droits de la personne réclament, en vain, du gouvernement fédéral qu'il cesse de recourir aux prisons provinciales pour des cas d'immigration, une pratique contraire au droit international selon de nombreux experts.

Human Rights Watch et Amnistie internationale ont déployé une nouvelle stratégie en 2021. Les organismes ont lancé une campagne nommée Bienvenue au Canada qui demande directement aux provinces d'annuler leurs contrats avec l' ASFC .

Le ministre Fraser s'est d'ailleurs montré agacé par les provinces qui ont pris le fédéral de court en annonçant la résiliation de leurs ententes. C'est difficile quand les provinces font une annonce avant que le gouvernement fédéral soit prêt à adresser [sic] les conséquences de ces décisions , a-t-il dit. Quoi qu'il en soit, je pense que nous sommes du même avis que certaines de ces provinces et nous voulons trouver une solution qui minimise autant que possible le recours à la détention liée à l'immigration .

Par contre, le fédéral a toujours un contrat avec l'Ontario, la province qui compte le plus grand nombre de détenus de l'immigration. Le gouvernement ontarien dit qu'il révise présentement cette entente.

Avec les informations de Valérie-Micaela Bain et de Valérie Gamache