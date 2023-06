Agir pour accroître l'offre : c'est la principale demande formulée par des élus municipaux et par des acteurs du milieu de l’habitation au Québec au gouvernement de François Legault pour faire face à une « crise en habitation » à deux volets : la disponibilité des logements et l'accès à la propriété.

Nous vivons une crise du logement historique qui requiert des actions concrètes et immédiates , soulignent-ils dans une lettre adressée au premier ministre.

Nous nous dirigeons vers la baisse [du nombre] de mises en chantier résidentielles la plus prononcée depuis 1995, alors que l’une des manières de réduire de façon durable la surchauffe immobilière est d’augmenter l’offre. Nous devons tous travailler ensemble. Plus que jamais, il faut insister pour établir une action résolue et concertée face à la crise en habitation , poursuivent les signataires.

Parmi eux, on compte les maires de Laval, Stéphane Boyer, de Longueuil, Catherine Fournier, de Québec, Bruno Marchand, de Gatineau, France Bélisle, de Rimouski, Guy Caron, et de Trois-Rivières, Daniel Cournoyer, tout comme le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais.

Font également partie de ce groupe les dirigeants d’organismes tels Centraide du Grand Montréal, l’Institut de développement urbain du Québec, le Regroupement québécois des résidences pour aînés, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, l’Association de la construction du Québec, le Conseil du patronat du Québec et la Fédération des chambres de commerce du Québec.

Devant les nombreuses causes qui accentuent de jour en jour les effets de la crise, nous joignons nos voix afin de réclamer que soit réuni l’ensemble des décideurs pour que d’abord ceux-ci prennent la pleine mesure de la gravité de la situation, identifient ensemble les freins et adoptent une feuille de route commune incorporant des actions concertées avec des cibles et un échéancier à respecter , demandent les signataires.

Pénurie et flambée des prix

En matière de logement, le Québec connaît actuellement son plus bas taux d’inoccupation (1,7 %) en plus de 20 ans, selon les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) citées dans la lettre au premier ministre Legault.

D’après l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), 100 000 nouvelles unités de logement sont nécessaires à court terme pour retrouver un marché équilibré, avec un taux d’inoccupation d’environ 3 %.

« Tous s’entendent pour dire que la pénurie d’habitations est responsable de l’envolée du prix des logements locatifs et de la difficulté d’accéder à la propriété. » — Une citation de Extrait de la lettre signée par des élus municipaux et par des acteurs du milieu de l'habitation du Québec

Le temps presse. De nombreux ménages se retrouveront sans logement. Des jeunes devront renoncer à leur projet d'études dans nos cégeps et nos universités faute de trouver un logement abordable dans les villes étudiantes du Québec. Des entreprises verront leur croissance freinée , poursuivent les signataires, qui insistent sur l’importance d’agir rapidement.

Les signataires énumèrent plusieurs facteurs qui contribuent à la crise et qui doivent rapidement faire l’objet de discussions : le financement du logement social, la réalisation de travaux d’infrastructures destinées à permettre le lotissement résidentiel en contexte de crise climatique, la protection et la rénovation du parc locatif actuel ainsi que la mise en œuvre d'une réglementation municipale incitative pour favoriser les investissements dans l’immobilier résidentiel.

Il ne s’agit pas uniquement d’une crise du logement. L’habitation est un enjeu qui concerne également les infrastructures, le transport, l’économie, la santé, l’immigration, les aînés, l’itinérance et, donc, qui appelle une approche transversale de votre gouvernement, ses différents ministères, mais également d'autres acteurs , ajoute la lettre.

Pour une approche concertée

Les signataires disent vouloir participer à la rédaction d’un plan d’action pour contrer la crise.

Ils suggèrent aussi d'adopter une approche, qu'ils disent basée sur la concertation, comme celle qui a entouré les travaux du Groupe d'accélération pour l'optimisation du projet de l'Hippodrome.

En avril, le gouvernement provincial avait annoncé une aide de 5,8 millions de dollars pour combler les besoins pressants des ménages qui n’auront pas trouvé de logement à l’approche du 1er juillet.

Le 9 juin, lors du dernier jour de travaux parlementaires avant l'automne, le gouvernement Legault a déposé le projet de loi 31, qui donne notamment le droit aux propriétaires de refuser une cession de bail, souvent utilisée pour éviter les hausses des prix locatifs, mais qui prévoit en contrepartie un encadrement plus serré des évictions.

Critiquée tant par des associations de locataires que par des groupes de propriétaires, la ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, a défendu le projet de loi en soutenant qu'il venait colmater des failles dans le marché locatif résidentiel.

Des modifications législatives étaient réclamées depuis plusieurs mois, notamment par Québec solidaire, pour protéger les locataires des hausses de loyer abusives et des évictions illégales.

Cependant, des groupes qui prennent souvent la parole au sujet de l'accès au logement, notamment le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), ne font pas partie des signataires de la lettre envoyée au premier ministre Legault.