Le parc national des Lacs-Waterton est fermé jusqu’à nouvel avis en raison des inondations

En raison des coulées de débris provenant des pluies, tous les sentiers de randonnée et les zones de l’arrière-pays, les promenades Red Rock et Akamina et tous les terrains de camping de l’arrière-pays sont actuellement fermés.

La décision de fermeture a été prise lundi par Parcs Canada et reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

Seuls les sentiers Townsite et Kootenai Brown et Townsite Lakeshore sont exempts de cette mesure.

Toutes les randonnées pédestres, les escalades et les randonnées sur sentiers dans le parc national des Lacs-Waterton ne sont donc pas permises. Les voyages récréatifs aux Lacs-Waterton sont d'ailleurs déconseillés.

Parcs Canada prévient que les contrevenants s'exposent à des poursuites en vertu de la Loi sur les parcs nationaux, l'amende maximale étant de 25 000 $.