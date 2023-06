Témoignage de la présumée victime lors du procès de l’ancien aide-enseignant à Whitehorse

Cet article contient des informations qui pourraient heurter la sensibilité du public, NDLR.

L’identité de la présumée victime, toujours mineure, est protégée par une ordonnance de non-publication. L’enfant a livré son témoignage par vidéoconférence.

William Auclair-Bellemare est accusé d’incitation à des attouchements sexuels, d’agression sexuelle et de séquestration envers une présumée victime. Les faits reprochés se seraient produits entre 2015 et 2017. L’accusé a plaidé non coupable aux trois accusations.

Lors de son témoignage, l’enfant a répondu aux questions de la procureure de la Couronne, Caroline Lirette. J’ai une histoire à propos de quelque chose qui m’est arrivé , a-t-il dit devant la Cour.

L’enfant dit qu’il ne connaissait pas très bien l’accusé, mais l’avait vu superviser les récréations. Un jour, l’accusé l’aurait entraîné d’une salle de classe de l’école vers un vestiaire vide.

L’enfant a témoigné que l’accusé lui aurait demandé d’enlever son pantalon et ses sous-vêtements et lui aurait dit quelque chose à propos d’un médecin ou quelque chose du genre, pour s'assurer que j’étais en santé.

L’enfant a aussi ajouté que M. Auclair-Bellemare aurait dessiné un croquis, mais il ne se souvient pas clairement de ce que c’était. Selon lui, le dessin semblait davantage être un dessin des traits généraux d’une personne plutôt qu’un portrait de lui.

J’étais petit alors je n’ai pas vraiment compris… Je me souviens m’être senti confus , a témoigné l’enfant. Il a ajouté lors de son témoignage qu’il n’avait pas eu l’impression qu'il pouvait quitter le vestiaire.

Souvenirs du présumé incident

Lors du contre-interrogatoire, l’avocate de la défense, Kim Arial, a questionné l’enfant sur ses souvenirs de ce présumé incident. L’enfant a reconnu qu’il a des trous de mémoire, au sujet, par exemple, de la façon dont il s’est rendu de la salle de classe au vestiaire, et que certains souvenirs pourraient sembler provenir d’un rêve.

L’enfant a aussi reconnu qu’il ne se souvenait pas très bien de ce qu’il lui était prétendument arrivé jusqu’à ce que sa mère lui parle d’un article de presse à propos de quelqu’un à l’école qui aurait dit à un enfant d’enlever ses vêtements. C’est à ce moment que l’enfant aurait dévoilé à sa mère ce qui lui était prétendument arrivé.

L’enfant dit qu’il n’a parlé du soi-disant incident qu’à un ami avant de se confier à sa mère. La sœur de la présumée victime, qui a aussi témoigné, a dit à la Cour qu'elle avait reçu ces confidences.

Elle a déclaré qu’elle était également présente lorsque leur mère a mentionné l’article de presse. La sœur ne peut pas confirmer le laps de temps entre les confidences qu'elle a reçues de l’enfant et le moment où leur mère a été mise au courant.

Aucune de ces allégations n’a été prouvée en Cour. Le procès, présidé par le juge de la Cour territoriale Peter Chisholm, doit se dérouler jusqu’à mercredi. La Couronne prévoit appeler deux autres témoins.

Les détails d’un autre dossier similaire, qui a conduit au renvoi de l’accusé de l’école en 2019, n’ont pas été rendus publics à la communauté de l’école primaire Hidden Valley jusqu’à ce que la présumée victime et ses parents déposent l’une des trois poursuites au civil.

De nouvelles présumées victimes se sont manifestées auprès de la police après le dépôt de cette poursuite, ce qui a conduit à de nouvelles accusations dans deux affaires, dont celle qui est actuellement devant les tribunaux. Les accusations dans l’autre affaire ont été suspendues plus tôt cette année.

Dans les trois poursuites civiles, M. Auclair-Bellemare est accusé, de pair avec le gouvernement du Yukon et, dans un autre cas, la Gendarmerie royale du Canada au Yukon.

Avec des informations de Jackie Hong