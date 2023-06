Activiste pour le climat : « l’urgence, c’est de changer les règles du jeu »

Du haut de ses 25 ans, elle est devenue l’effigie de nombreuses luttes environnementales : protestation contre une mine géante à ciel ouvert de charbon en Allemagne, blocage de l'assemblée générale du groupe Total Énergies ou encore manifestation pour la protection des fonds marins.

Dans son premier ouvrage Pour un soulèvement écologique, elle invite les lecteurs à dépasser leur sentiment d’impuissance face aux changements climatiques et à prendre part à l’action collective. Elle était l’invitée de L’heure du monde mercredi sur ICI Première.

On vous compare souvent à la militante suédoise Greta Thunberg. Est-ce que ça vous gêne?

Pas du tout, c'est un honneur pour moi, parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, comme plein de jeunes et de moins jeunes aussi. Après, c'est toujours étrange de se faire définir par quelqu'un d'autre, mais si ça peut permettre aux Canadiens et aux Canadiennes de comprendre un peu mieux qui je suis et quel est mon quotidien, alors allons-y pour la Greta française .

Votre livre commence par cette phrase : L'impuissance m'a longtemps tentée . Pourquoi est-ce si facile de se sentir démuni face à la crise climatique?

C'est un constat que je vois partout autour de moi. C'est cette idée que la chose publique nous échappe, que nous serions condamnés à une forme d'apathie, qu’on ne pourrait rien faire contre le dérèglement climatique. C’est comme si les conséquences des mégafeux qu’on observe en ce moment au Canada, par exemple, étaient un état de fait ou une volonté divine, alors qu'en réalité, c'est le résultat d'années et d'années de décisions politiques qui nous a amenés à ces conséquences.

Il y a des responsables, qu'il faut confronter à leurs responsabilités. Et puis ça veut aussi dire qu'on peut prendre d'autres décisions. Donc on n'est en rien condamnés à vivre ça éternellement.

Face au dérèglement climatique, les actions individuelles peuvent-elles changer la donne?

Je pense que l'urgence, c'est de s'organiser collectivement. Les petits gestes sont importants, parce qu'ils nous permettent de ne pas être dans ce qu’on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire l’idée que nos convictions profondes ne sont pas alignées avec la manière dont on habite le monde.

En revanche, on ne peut pas s'arrêter à ça. On n'est pas tous égaux face aux comportements dits écolos . Par exemple, quand on habite en banlieue, ce n’est pas évident de se nourrir avec les produits des petits producteurs locaux. Quand on habite en montagne, on ne peut pas vraiment vivre sans voiture s'il n'y a pas de transport en commun.

La vraie urgence consiste à changer les structures de la société, c'est-à-dire changer les règles du jeu. Comment permettre à toutes et à tous d’être écolos sans que ce soit un coût ni en temps ni en argent? Ça veut dire qu'il faut changer les règles politiques, donc l’urgence, c’est de s'engager collectivement dans des associations, par exemple, autour de chez soi.

Vous pensez que le soulèvement est préférable à la transition. Pourquoi?

Parce que la transition, ça suppose de prendre le monde tel qu'il est, de le passer au crible du bilan carbone et puis de le rendre plus vert. Je pense qu’on ne peut pas juste se permettre de faire ça. Être radical, ça veut dire aller à la racine du problème.

Est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde où il y aurait des armes recyclables? Je pense qu'il ne faut pas reconstruire le même monde avec tous les problèmes de domination qui nous ont amenés là où on est. Il s'agit de se poser la question de la finalité de notre modèle économique et politique.

Comment, en tant que société, on a envie d'habiter le monde? C'est ça, la question fondamentale. Et ça s'appelle un soulèvement. C'est beaucoup plus grand qu'une transition. C'est un clin d'œil au penseur La Boétie qui disait les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux , alors on se soulève. Ce qui m'intéresse, c'est de faire naître ce désir, cette envie brûlante de se lever et de commencer l'action quelque part.

L'activisme pour vous, ça veut dire se battre pour le climat?

C'est certain que c’est une guerre dans laquelle on a des adversaires, si ce n'est pas des ennemis. Il faut être conscient, par exemple, que l'industrie fossile est au courant depuis les années 1970 des conséquences du dérèglement climatique. Les pétrolières ont continué à produire et à extraire des énergies fossiles du sol, parce que c'était une poule aux œufs d'or. Ils ont utilisé des stratégies pour fabriquer du doute en payant des fausses études, en dissimulant des vérités.

Quand on a ce regard historique, on se rend compte que c'est le choix de personnes qui nous ont mis dans cette situation. Donc en effet, il y a une urgence aussi à les combattre, à les empêcher de continuer la destruction de la vie sur terre.

Le mois dernier, vous étiez 200 militants rassemblés pour perturber l’assemblée générale de Total Énergies à Paris, mais l'événement a quand même eu lieu. À quoi servent de telles actions?

C'est vrai, l'assemblée générale, elle a eu lieu, mais dans quelles conditions? Il y a aussi l'ordre de la symbolique. On ne fait pas des actions uniquement parce qu'elles fonctionnent : c'est une question de dignité. On ne pouvait pas laisser les actionnaires célébrer des profits records dans l'histoire économique française qui ont été faits avec les mains pleines de sang. Ils ont fait leur record sur fond de guerre en Russie ou sur la destruction d’habitats et de parcs naturels, par exemple en Ouganda. On ne pouvait pas les laisser célébrer avec des petits fours et du champagne sans essayer de troubler la fête.

En France, les manifestations contre les mégabassines , d’immenses réserves d’eau dédiées à l’agriculture, ont aussi mobilisé des anarchistes et des casseurs. Faut-il s’associer à cette radicalité?

Ce qu'il faut comprendre dans ce dossier, c'est surtout qu'il y a eu une violence qui a été défensive, face à une escalade de la violence de la part des forces de l'ordre. Il y a eu de nombreux rapports pour dénoncer les abus des forces de l'ordre françaises dans ce dossier-là, avec notamment l’utilisation d'armes de guerre. Deux personnes ont fini dans le coma et sont passées juste à côté de la mort. On rappelle que les manifestants voulaient juste occuper un trou, une bassine, dans un champ, donc le risque pour l'ordre public était quand même assez limité.

En fait, l'État français est en train d'avoir une dérive assez dangereuse, celle de la criminalisation du mouvement écologiste. On a par exemple un premier ministre qui a parlé d’écoterrorisme pour qualifier les activistes écolos, ce n’est pas anodin dans un pays comme la France où les souvenirs liés au terrorisme sont très vifs et douloureux… Ça montre aussi à quel point il y a une volonté de faire taire le soulèvement. Et donc, la nécessité de se mobiliser est encore plus grande.

Face à l’urgence, est-ce qu’on est parfois tentés d’employer la violence?

Il n’y a qu’à regarder l'histoire des mouvements sociaux. En France, avec la réforme des retraites, on a été enfermé dans une escalade de la violence, un peu comme avec les gilets jaunes. Mais, ce que je trouve magnifique dans le mouvement social c'est que parfois il répond à la violence par la créativité. Face à des normes hiérarchiques, bureaucratiques, qui écrasent et qui sont lourdes, les gens ont commencé à prendre des casseroles dans les rues de Paris et à aller simplement taper dessus pour faire du bruit partout où un ministre se trouvait.

On désarme aussi beaucoup par le ridicule et par l'humour. Je ne peux pas prédire l'avenir, il y aura sûrement la tentation de la violence. En revanche, je crois aussi à la beauté du mouvement social pour être capable d'aller chercher des brèches encore plus puissantes et non violentes.

Les propos recueillis ont été édités par souci de clarté et de concision.