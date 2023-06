Radio-Canada

Poursuivi pour sa gestion négligente de secrets d'État après son départ de la Maison-Blanche, l'ancien président américain Donald Trump a plaidé non coupable, mardi, par la voix de son avocat, lors de sa comparution historique devant un tribunal fédéral, à Miami.

Nous plaidons sans aucun doute non coupable , a déclaré son avocat Todd Blanche lors de l'audience. Cela ouvre la voie à un procès potentiellement très dommageable pour sa campagne pour la présidentielle américaine de 2024. C’est en catimini qu'il est arrivé mardi après-midi dans un tribunal fédéral à Miami, où il a été notifié des 37 chefs d'accusation retenus contre lui. L’ancien président est entré dans le palais de justice par le stationnement souterrain, et aucun média n’a été autorisé à filmer ni à prendre des photos à l’intérieur de la cour. Plusieurs chaînes de télévision américaines se sont donc contentées de montrer des images des quelques dizaines de manifestants qui s'étaient déplacés devant le tribunal pour protester contre son inculpation. La voiture transportant Donald Trump s'engouffrant dans le stationnement souterrain du tribunal fédéral de Miami. Photo : Getty Images / Joe Raedle Après avoir subi les mêmes formalités que tout prévenu, dont une prise d'empreintes digitales, M. Trump, qui rêve d’être réélu en 2024, devient le premier ancien président de l’Histoire des États-Unis inculpé par la justice fédérale. Selon une source judiciaire, une photo de lui sera enregistrée dans le système informatique du tribunal mais ne sera pas rendue publique. Il est accusé d'avoir mis la sécurité des États-Unis en péril en conservant des documents confidentiels, dont des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires, dans des toilettes ou des débarras de son club de luxe Mar-a-Lago, en Floride. Il lui est également reproché d'avoir refusé de restituer ces documents malgré des injonctions judiciaires, ce qui lui vaut d'être inculpé pour rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale , mais aussi entrave à la justice et faux témoignage . Donald Trump a été autorisé à quitter le tribunal sans conditions ni restrictions de voyage et aucune caution en espèces n'était requise. Le juge Jonathan Goodman a toutefois interdit à M. Trump de communiquer avec de potentiels témoins dans cette affaire. Son assistant personnel, Walt Nauta, a lui aussi comparu devant le juge d'instruction mardi. Il est accusé d'avoir menti aux enquêteurs et d'avoir comploté avec M. Trump pour dissimuler des boîtes contenant des documents classifiés. Des manifestants étaient déjà présents aux abords du palais de justice de Miami, tôt mardi matin. Photo : Radio-Canada / Frederic Arnould Des fraudes à son actif Depuis sa mise en cause, le républicain dénonce un coup monté orchestré pour l'écarter de la compétition face au président démocrate Joe Biden, lui aussi en lice pour un second mandat. À quelques heures de l'audience, il a renouvelé ses critiques contre le ministère de l'Injustice et contre le procureur spécial Jack Smith, chargé du dossier, qu'il a qualifié de malfrat et de cinglé . En parallèle, son équipe de campagne a multiplié les courriels à ses partisans pour les encourager à contribuer financièrement à sa défense. Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget? Donald Trump a déjà connu l'épreuve d'une comparution au tribunal : début avril, il a été inculpé par la justice de l'État de New York pour plusieurs fraudes comptables en lien avec un paiement réalisé avant la présidentielle de 2016 pour faire taire une actrice de films pornographiques qui dit avoir été sa maîtresse. Après sa comparution, l’ancien locataire de la Maison-Blanche prévoit de se rendre dans le New Jersey le soir même, où il doit prononcer une allocution à 20 h 15 lors d’un rassemblement partisan. Aux États-Unis, une loi oblige les présidents à transmettre tous leurs courriels, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales. Une autre interdit de conserver des secrets d'État dans des lieux non autorisés et non sécurisés. À son départ de la Maison-Blanche en janvier 2021, Donald Trump a pourtant emporté des dizaines de cartons remplis de dossiers. D'après l'acte d'accusation, ils ont été empilés dans plusieurs endroits facilement accessibles, dont une salle de bals ou des toilettes, et déplacés à plusieurs reprises. Selon l'acte d'accusation, l'ex-président stockait des documents confidentiels dans plusieurs pièces de sa résidence, y compris une salle de bain. Photo : Reuters / U.S. Justice Department En janvier 2022, après plusieurs relances, l'ex-président a accepté de restituer des boîtes contenant près de 200 documents classifiés, mais en a conservé secrètement. Pour les récupérer, des agents du FBI ont effectué une perquisition spectaculaire à Mar-a-Lago le 8 août et ont saisi une trentaine d'autres boîtes, contenant 11 000 documents. Donald Trump n'en a probablement pas fini avec les problèmes judiciaires. Une procureure de Georgie doit annoncer d'ici septembre le résultat de son enquête sur les pressions qu'il a exercées pour tenter de changer le résultat de la présidentielle de 2020. Jack Smith enquête en parallèle sur son rôle dans l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. Quant au procès pénal de l'ancien président à New York, il pourrait être organisé début 2024, en plein durant les primaires républicaines, dont il est actuellement le grand favori. À lire aussi : [Analyse] Une inculpation de trop pour Trump?

