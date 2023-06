Ce qu’il reste d’Alexandre Cazes

La photo qui apparaît sur l’écriteau, c’est celle de son fils, Alexandre Cazes. Danielle Héroux est la maman du jeune Trifluvien qui est soupçonné d’avoir créé et opéré le plus grand site web clandestin au monde, AlphaBay.

Il a été arrêté le 5 juillet 2017 chez lui en Thaïlande par le FBI , puis il est décédé quelques jours plus tard dans une prison de Bangkok. La police thaïlandaise a conclu au suicide.

La mère d'Alexandre Cazes a installé une plaque commémorative à la mémoire de son fils. Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

Chaque semaine, Danielle s’assure de ne laisser aucune fleur morte dans ses pots de fleurs. Jardiner apaise le cœur et l’esprit. Le Sanctuaire devient un lieu de répit parce qu’autrement sa tête est remplie de doutes.

Comment son fils, archi doué en informatique, un peu naïf, dit-elle, s’est-il retrouvé au cœur de ce marché virtuel obscur où transigent drogue et armes illégales ?

« J'ai été dans le déni longtemps. C'était insensé pour moi qu’Alex soit mêlé à une affaire mondiale comme ça. » — Une citation de Danielle Héroux, mère d'Alexandre Cazes

L’année suivant sa mort, il y a cinq ans, Danielle Héroux cherchait un endroit pour se recueillir. Un mémorial au cimetière lui aurait coûté 4000 dollars. Elle n'en avait pas les moyens. Le Sanctuaire a accepté de lui louer sa dernière place pour le quart du prix.

Une fin plutôt modeste pour un homme qui valait des millions. Pendant que son fils menait un train de vie luxueux en Thaïlande où il possédait villas et voitures de luxe, Danielle n’a jamais cessé de travailler comme chauffeuse d’autobus à la Société de transport de Trois-Rivières (STTR). Elle jure qu’elle ignorait la valeur du compte en banque d’Alexandre. Elle croit aujourd’hui qu’il voulait la protéger.

C’est au moins ça, parce qu’elle n’a pas été embêtée par la justice.

Le cadeau d’Alexandre

Elle n’a jamais cessé d’économiser et elle a maintenant la plus belle des raisons de mettre de l’argent de côté : retourner en Thaïlande. Elle a le haut [du] visage de son père , Danielle montre la photo d’une petite fille. Alexandre lui a laissé le plus beau des cadeaux avant de partir. En Thaïlande, grandit une petite fille, sa petite-fille. Allyssa est née un mois après le décès d’Alexandre. Elle est aujourd’hui âgée de six ans. En novembre dernier, elle lui a rendu visite avec le grand-père d’Alexandre.

« Quand je suis arrivée à l'aéroport, on s'est vues. C’était comme dans les films. Elle est partie en courant dans mes bras. Mon père pleurait. C'était quelque chose. » — Une citation de Danielle Héroux, mère d'Alexandre Cazes

Le lien tissé avec l’enfant est bien réel, même si leur relation se développe maintenant à distance.

La Thaïlande fera à jamais partie de sa vie, de même que ce doute infatigable qui envahit ses pensées.

Un deuil difficile

Danielle Héroux a participé au documentaire Alpha-02: le mystère Alexandre Cazes (Nouvelle fenêtre) dans l’espoir de trouver des réponses.

L’exercice, à ses yeux, n’a pas été satisfaisant. Il reste des suppositions, des affaires pas claires . Des hypothèses, dit-elle, et une image à reconstruire de son fils. Ce n’était pas un vendeur de drogue qui fréquentait des bars de danseuses.

Elle s’est mise à l’écriture. Elle veut raconter sa version dans un livre et parler de ses doutes.

Parce que ne pas savoir complique la guérison.

C’est un deuil qui finira jamais. Il y a des journées qui vont bien et d’autres, moins bien. Le deuil d’un enfant, non ça ne partira pas.

En attendant, elle entretient son amour inconditionnel pour son fils… au fil des saisons, une fleur à la fois.