L’Université de Regina décerne un grade honorifique à l’athlète olympique Mark McMorris

Mercredi, l'Université de Regina a attribué un doctorat honorifique en droit au planchiste Mark McMorris en reconnaissance de ses prouesses sportives et de son engagement envers la communauté.

Le surfeur des neiges saskatchewanais est reconnu comme l'un des athlètes les plus médaillés de sa discipline, avec 3 médailles olympiques, 22 médailles aux X Games ainsi que 4 victoires au Championnat US Open.

Dans un communiqué, le président et vice-chancelier de l'Université de Regina, Jeff Keshen, félicite l'athlète de 29 ans et met en évidence son rôle inspirant pour les jeunes générations.

Mark McMorris a atteint des sommets sans précédent dans le sport de planche à neige, ce qui est d'autant plus étonnant que ses racines sont fermement ancrées en Saskatchewan, ce qui pourrait être considéré comme un défi topographique pour ce sport , affirme Jeff Keshen, dans un communiqué.

Le planchiste canadien Mark McMorris aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud. Photo : Associated Press / Sergei Grits

De son côté, le surfeur des neiges est surpris de cette distinction.

Honnêtement, je n'aurais jamais pensé recevoir quelque chose comme ça. [...] C'est un grand honneur pour moi de recevoir un grade honorifique de l'Université de Regina , se réjouit l’athlète.

En 2012, Mark McMorris et son frère, Craig McMorris, ont créé la Fondation McMorris, qui vise à faciliter l'accès aux sports pour les enfants canadiens.

Lorsque j'ai commencé à gagner ma vie grâce à ce sport, il m'a semblé évident de créer une fondation pour offrir aux enfants une chance similaire , précise l'athlète.

Selon le communiqué, la Fondation McMorris a récolté plus de 350 000 $ et a permis à plus de 3500 enfants canadiens d'accéder à un sport.