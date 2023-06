Une BD pour aborder la fin de vie avec humour

Deux bédéistes shawiniganais adoptent l’humour pour parler des soins palliatifs. François St-Martin et Marc Bruneau ont fait paraître la bande dessinée « Regards sur la fin de vie », un livre pour mieux se préparer devant l'inévitable.

Un proche vous annonce qu’il va bientôt mourir. Vous fuyez ou vous l’accompagnez? Il peut être tentant de tourner la page et d'éviter la question, mais tôt ou tard, elle finira bien par nous rattraper.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La bande dessinée aborde entre autres les différentes réactions face à la fin de vie. Photo : Regards sur la fin de vie

Plutôt que de l’occulter, ces artistes abordent la mort de front dans leur dernier ouvrage [pour] que ce ne soit pas un sujet tabou. Pour ça, la bande dessinée ça va bien parce qu'on peut rejoindre tout le monde : les enfants, les adultes… , explique l’auteur François St-Martin.

Sont réunis dans Regards sur la fin de vie , une dizaine de mots d’esprit portant la signature du duo : l'humour.

On voulait faire des réflexions avec un clin d'œil humoristique autour de la fin de vie, mais aussi beaucoup par rapport à nos réactions par rapport à la mort. Comment on perçoit ça, comment on va réagir et ce qu'on va dire , précise l’auteur.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Certaines des illustrations ont été inspirées par la vie personnelle du dessinateur. Photo : Source: Regards sur la fin de vie

La blague du choc…, commente le dessinateur Marc Bruneau en pointant une des pages de l’ouvrage. L'aîné est un petit clin d'œil à mon papa qui est décédé il y a deux ans. Il annonce à son fils qu'il va bientôt mourir et son fils tombe des nues, est complètement abasourdi. ''Ne me dis plus des choses comme ça, tu vas me faire mourir''. Je la trouve à la fois très drôle et elle représente bien l'objectif qui était ciblé avec cet outil-là : de dédramatiser par l'humour.

La commande est venue d’Albatros Centre-Mauricie, un organisme qui accompagne les patients en fin de vie et qui forme des bénévoles. Son but avec ce livre : délier les langues pour que toutes les familles discutent ouvertement des soins palliatifs.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le livre s'adresse à des personnes de tous les âges. Photo : Regards sur la fin de vie

Souvent quand ça arrive, on se sent démunis, et nous ce qu'on propose c'est d'en discuter avant, en amont, pour apprivoiser ce sujet-là , insiste Karine Bissonnette, directrice générale d’Albatros Centre-Mauricie.

« Ça permet d'avoir réglé un paquet de questions ne serait-ce que ''qu'est-ce que je veux dans les derniers moments? Est-ce que je veux être en maison de soins palliatifs, est-ce que je veux être en soins à domicile?''. Ça peut enlever une charge aussi sur les proches qui vont devoir prendre de nombreuses décisions. » — Une citation de Karine Bissonnette, directrice générale d’Albatros Centre-Mauricie

Ces discussions peuvent aussi permettre d’avoir le recul nécessaire pour voir la situation autrement. C'est une question de paires de lunettes, estime Marc Bruneau. On peut choisir de voir ça de façon très négative ou de façon plus positive, faire un post-mortem un peu de tout ça… Voir est-ce qu'on a eu une belle vie? Faire le point aussi sur où on en est avec les gens qui nous entourent.

Le livre Regards sur la fin de vie a été tiré à 1000 exemplaires. La bande dessinée est en vente à la librairie Poirier de Shawinigan.

Avec les informations de Jacob Côté