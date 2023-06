Sophie Brochu et Sylvie Bernier honorées par l’UQTR

Je me suis dit : ­"ok, je l'ai mon doctorat, papa. Ça a été plus long, [je l'ai eu à] 59 ans, mais je suis convaincue qu'il serait très fier”, s’est confiée Sylvie Bernier.

Il n’y a pas suffisamment de femmes dans les bassins de relève. On doit s’assurer de leur présence, elles doivent lever la main et les organisations doivent se structurer. Oui, on progresse, mais il a encore du chemin à faire , affirme Sophie Brochu.

L'ex-présidente et cheffe de la direction d'Hydro-Québec Sophie Brochu a reçu un doctorat honoris causa lundi de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

La remise de diplômes a eu lieu durant la collation des grades des finissants qui se déroule lundi et mardi à l’Amphithéâtre Cogeco.

D'après les entrevues réalisées à En direct