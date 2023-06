Des employés non qualifiés pour contrer la pénurie d’enseignants

Dimanche, une publication sur la page Facebook du CSS des Phares annonçait qu’une rencontre d’information se tiendrait cette semaine pour les personnes qui n'ont pas de formation en enseignement et qui recherchent tout de même un emploi d’enseignante ou d’enseignant.

À la suite de cet avis, le président du syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis, Jean-François Gaumond, a constaté une frustration chez les membres du syndicat.

Le message que ça envoie aux enseignants c'est qu'il y a deux catégories d'enseignants : il y a les ''légalement qualifiés'' puis il y a les autres , déplore-t-il.

Selon lui, le recrutement doit passer par la valorisation et l'amélioration des conditions de travail.

C’est correct qu’on ait des [enseignants] non légalement qualifiés, mais il faut travailler sur les conditions de travail pour attirer des gens dans la profession , est-il d'avis.

« On a l’impression qu’on essaie de vider une chaloupe avec une chaudière percée. » — Une citation de Jean-François Gaumond, Président du syndicat de l’enseignement de la Mitis

Le CSS se rétracte

En entrevue à l’émission radio Même fréquence, le directeur des ressources humaines du CSS des Phares, Rock Bouffard, précise que l’objectif de la publication était d’attirer de la main-d'œuvre qui possède un baccalauréat dans une autre spécialité que l’enseignement afin de leur expliquer les nouvelles façons d’accéder à la profession enseignante.

Cette nouveauté permettra à des personnes titulaires d'un baccalauréat d'aller chercher une formation complémentaire pour s'engager à long terme dans le domaine de l'enseignement.

La publication sur Facebook a depuis été retirée, à la suite de vives critiques.

On s’est rendu compte que notre message ratait probablement la cible et dans ces circonstances-là, on voulait prendre le temps de réorganiser notre message pour cibler plus précisément qu’on voulait rencontrer , soutient M. Bouffard.

Rock Bouffard, directeur du service des ressources humaines du CSS des Phares Photo : Radio-Canada / Émie Bélanger

Le directeur des ressources humaines ajoute que plusieurs employés du CSS des Phares qui ne sont pas légalement qualifiés pour enseigner occupent présentement des postes de remplaçants dans ses écoles.