Un centre communautaire greffé à la nouvelle école francophone d’Halifax

8,2 millions $, c’est la somme que le gouvernement fédéral va mettre sur la table pour financer la construction d’un centre culturel et communautaire pour la communauté francophone de la capitale néo-écossaise.

L’annonce de ce soutien a été dévoilée par les acteurs locaux engagés dans ce projet, le Conseil communautaire du Grand-Havre (CCGH), le Conseil scolaire francophone provincial ( CSAP ) et le Petit-Voilier.

« Nous avons le terrain et le financement de confirmés! » — Une citation de Mario Noury, directeur général du CCGH

Ce centre sera construit dans les mêmes locaux que la nouvelle école francophone prévue pour le centre-ville à l’angle des rues Bayers et Oxford.

C’est au centre de la péninsule de Halifax, c’est un endroit avec une exposition incroyable , explique Mario Noury. On est entre les deux ponts, les bus passent par-là. Il sera accessible aussi bien en vélo qu’en automobile, car il y aura du stationnement autour.

De nouvelles places en garderie

Cet ensemble architectural qui contiendra le centre culturel et communautaire, une nouvelle école et un centre de la petite enfance devrait être prêt pour la rentrée 2025.

Nicole Dupuis, directrice générale de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse, le 30 octobre 2022. Photo : Radio-Canada

C’est une nouvelle positive pour les parents et les familles. La partie communautaire avec l’école c’est un plus , indique Nicole Dupuis de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse ( FPANE ). Les plans 3D montrent une école d’une capacité de 700 élèves de Grandir en Français jusqu’à la 8e année avec une cafétéria et un théâtre, des laboratoires, mais aussi une salle audiovisuelle et de musique.

Le centre de la petite enfance devrait accueillir 42 enfants de 18 mois à 4 ans répartis dans trois classes. Ce sont des espaces additionnels, on n’en avait pas dans le centre-ville, raconte Jane Williamson, directrice générale du centre de la petite enfance ( CPE ) Le Petit Voilier. C’est une bonne nouvelle pour les familles qui viennent de ce point-là de la ville, ça fait plusieurs années qu’elles demandent une garderie.

Un centre au cœur de la communauté

Quant à ce que l’on trouvera dans le centre communautaire, difficile à dire pour l’instant. Le projet de la communauté francophone a en tout cas été redimensionné.

Dans les 15-20 dernières années, il y avait la volonté d’avoir un grand centre où il y aurait tous les acteurs de la francophonie, tous les organismes réunis au même endroit, mais c’était compliqué. Aujourd’hui, on est sur une vision réaliste, faisable , raconte Mario Noury.

Les bureaux du Conseil communautaire du Grand-Havre, à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, en décembre 2022. Photo : Radio-Canada

Avec ce centre, on souhaite offrir des activités pour les personnes francophones, les plus jeunes comme les plus vieux, avec des activités en journée, mais aussi la fin de semaine. Des espaces modernes avec les partenaires francophones tout autour , ajoute le directeur général du CCGH.

Il y a un sens de la communauté qui se construit , ajoute Nicole Dupuis de la FPANE . Cela va être des lieux où on peut travailler ensemble, faire des représentations théâtrales, artistiques où les gens vont pouvoir créer, travailler et s’amuser ensemble.

La présentation au public aura lieu le 27 juin à 18h30 à l’École Mer et Monde.

Avec les informations des journalistes Adrien Blanc et Julie Sicot