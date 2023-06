La détresse des jeunes demeure préoccupante en Abitibi-Témiscamingue

La DPJ a reçu un total de 4054 signalements en 2022-2023, soit exactement le même nombre que l’année précédente. Près de 30 % des signalements ont été retenus. Il s’agit d’une hausse de 4,4 %, mais la tendance demeure à la baisse depuis 2020.

Les dossiers retenus pour évaluation présentent des situations plus complexes, plus sérieuses. Ça témoigne que notre trajectoire de première ligne est plus fonctionnelle. Nos services de proximité rejoignent plus de jeunes qu’à l’époque. Ça fait en sorte que les dossiers qui se retrouvent dans les services de la DPJ doivent vraiment s’y retrouver , souligne Sylvie Leblond, directrice intérimaire de la protection de la jeunesse.

L’Abitibi-Témiscamingue demeure au-dessus de la moyenne provinciale pour les mesures de placement d’urgence, une statistique que n’est pas étrangère à l’augmentation de la détresse psychologique chez les jeunes.

« Les idéations suicidaires ont marqué notre dernière année et c’est préoccupant. » — Une citation de Sylvie Leblond, directrice intérimaire de la protection de la jeunesse

Plusieurs enfants vivent de l’anxiété, du découragement et ils ont des idées noires. Même si les parents et les familles élargies souhaitent, ils se sentent souvent démunis devant l’ampleur du phénomène et le recours au placement d’urgence s’avère souvent requis , ajoute, Mme Leblond.

La pénurie de personnel demeure importante à la DPJ , qui aurait besoin de 60 employés de plus pour combler tous les services. Malgré l’utilisation de la main-d’œuvre indépendante, la région affiche un retard dans l’évaluation des dossiers.

Un total de 59 dossiers sont en attente d’une évaluation, 29 de plus que la cible théorique de la DPJ .

Pour éviter que la situation empire cet été, près de 70 employés qualifiés oeuvrant dans le réseau ont levé la main pour participer à un blitz d’évaluations au cours du prochain week-end.