Le portrait des dépendants aux jeux de hasard et d’argent change en Estrie. Au Centre de réadaptation en dépendances et santé mentale Jean-Patrice-Chiasson de Sherbrooke, on traite de plus en plus d’adeptes des jeux en ligne.

La tendance s’explique par les changements qui se sont opérés durant la pandémie. Avec les bars et les casinos fermés, les amateurs de jeux ont dû se tourner vers de nouvelles alternatives pour s’adonner aux activités de loterie. La quantité de publicité et l’offre grandissante de ces jeux sont aussi en cause.

Le chef de service intérimaire pour la trajectoire Dépendance au CIUSSS de l'Estrie - CHUS, Michel Beaudoin, se dit inquiet. Le jeu en ligne est accessible partout, tout le temps, ce qui change la donne lorsque vient le temps de traiter ce trouble, rappelle-t-il.

Marc, - dont on protégera l’anonymat pour éviter tout préjudice - est représentant de groupe chez l'organisme Gamblers Anonymes à Sherbrooke. Il estime que ce problème d'addiction est minimisé, même si les chiffres ne cessent d'augmenter. Les gens ne se rendent pas compte comment ça peut se développer vite, la maladie. Au début, ça peut être un échappatoire, un moment tranquille pour avoir un peu de calme. Ce n’est pas trop loin qu’on traverse la ligne et qu’on devient accroché au jeu. Un coup que t’es accroché, il n’y a plus de désir, plus de plaisir, plus de rien. C’est ça le problème.

La professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, Andrée-Anne Légaré, ajoute que l’encadrement des jeux en ligne est complexe. Elle explique que dans les publicités diffusées à la télévision, on peut voir des sites web dont l’adresse se termine par .NET. Ces sites sont légaux et on peut y jouer sans miser d’argent réel. Cependant, via ces sites, on peut être redirigé vers des sites semblables, dont l’adresse se termine par .COM et sur lesquels on mise de l’argent réel. C’est là que le jeu devient dangereux, dit-elle.

« Il faut se méfier de ces sites-là, d’autant plus que le taux de gain sur les sites .NET est souvent renforcé pour donner l’impression aux joueurs que des gains majeurs pourront être faits lorsqu’on va miser de l’argent réel. » — Une citation de Andrée-Anne Légaré, professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke

Aussi, rappelle-t-elle, il y a une stratégie marketing derrière ces adresses .NET. Donc, On vient accrocher la personne joueuse et la fidéliser pour la rediriger vers un site ou elle va dépenser de l'argent et où le taux d’espérance de gain va être considérablement diminué par rapport à ce qui se passait sur les sites précédents.

Nouveau problème, nouveau traitement

Selon la professeure, le traitement du jeu en ligne doit différer du traitement dit régulier afin de s'adapter à la réalité des joueurs en ligne. Dans le traitement des troubles de jeux de hasard et d’argent plus traditionnels, donc hors ligne, on parlait du fonctionnement d’un appareil de loterie vidéo. Lorsqu’on bascule vers le jeu en ligne, le fonctionnement d’un appareil de loterie vidéo n’a pas nécessairement sa pertinence , souligne celle dont le champ d’expertise est la dépendance.

Se tourner vers des groupes de thérapie pour avancer

Chaque semaine, comme chez les alcooliques anonymes, l’organisme Gamblers Anonymes propose des groupes de soutien pour les accros aux jeux. Le jeu, ce n’est pas anodin. Ça peut avoir l’air anodin parce qu’on parle aux gens et ils nous disent d’arrêter de jouer. C’est impossible. Ce n’est pas comme ça que ça marche. C’est comme dire à un alcoolique d’arrêter de boire demain matin. Il y a un sevrage à faire , soutient Marc.

