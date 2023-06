Le clan des Remparts a perdu ses deux porte-étendards, avec l'annonce de Patrick Roy et de Jacques Tanguay. Deux départs qui laisseront un grand vide, selon les membres de l'organisation. Après avoir vécu l’extase de la victoire à la Coupe Memorial, l'équipe doit maintenant essuyer des larmes et regarder vers l’avant.

Quand ça fait 20 ans que tu travailles avec quelqu’un d’aussi passionné que lui, c’est difficile , confie celle que Patrick Roy a de nombreuses fois qualifiée de vraie directrice générale des Remparts, Nicole Bouchard.

On a vécu des moments vraiment excitants il y a une semaine et une semaine plus tard, des moments un peu plus tristes , ajoute la directrice des services à l’équipe et des relations médias, la larme à l’œil.

C’était comme mon grand frère, je n'en avais pas. Alors il était mon confident.

L'annonce du départ des deux hommes des rangs des Remparts s'est déroulée au Centre Vidéotron. Photo : Radio-Canada / Kathleen

Elle se réjouit toutefois que leur relation perdurera, malgré le départ de l’homme de hockey. Elle lui souhaite avant tout du bon temps .

Qu’il profite de la vie un peu! Je pense qu’il a un statut qui fait qu’il n’en a pas vraiment profité dans les dernières années.

L’avenir dans la continuité

Le chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissements de Québecor, propriétaire des Remparts, admet que son équipe a tout fait pour éviter le départ des deux hommes.

On a essayé jusqu’à la toute dernière minute de les convaincre de rester , mentionne Martin Tremblay.

Martin Tremblay, de Québecor, soutient qu'il a tenté «jusqu'à la dernière minute» de convaincre Patrick Roy et Jacques Tanguay de rester en poste. Photo : Radio-Canada / Kathleen Lavoie

Si le grand patron refuse de dire si les démarches pour leur trouver des remplaçants sont amorcées, il assure toutefois que les choix seront faits dans la continuité .

On ne peut pas remplacer Patrick et Jacques. Il y aura un nouveau directeur général, un nouveau président et un nouvel entraîneur-chef, mais Patrick Roy et Jacques Tanguay auront été les deux plus grands bâtisseurs des Remparts de Québec, point à la ligne.

Il promet que l’organisation va leur rendre hommage lors de la prochaine saison.

Une page qui se tourne pour le maire

Bruno Marchand estime que Jacques Tanguay et Patrick Roy ont contribué au rayonnement de Québec .

Bruno Marchand souhaite une suite heureuse à Patrick Roy et à Jacques Tanguay. Photo : Radio-Canada

Les succès récents amplifient l’importance du départ , croit le maire.