Ces personnes qui n’osent plus visiter leur pays d’origine

S’opposer au gouvernement, afficher son orientation sexuelle ou identité de genre, autant de raisons qui empêchent certains Canadiens de visiter librement leur pays d’origine. Craignant pour leur sécurité, ces Ontariens doivent vivre quotidiennement avec un sentiment de nostalgie et d'être la cible de persécutions, et ce, même à des milliers de kilomètres de leur terre natale.

Jad Jaber est originaire de Beyrouth au Liban, mais il craint d’y retourner. Il s’identifie en tant que personne queer et arabe. Le Torontois milite pour la diversité sexuelle et de genre. Je sais que là-bas [au Liban], je peux être sujet au profilage anti- LGBTQ+ .

Celui qui l'auteur d’une publication académique et d’un livre détaillant l’intersectionnalité entre la foi musulmane et l’homosexualité a vécu une répression brutale. Il n’a pas d’autre choix que de quitter le Liban. Rester est devenu dangereux pour moi. Je ne pouvais plus habiter avec ma famille, car je les mettais aussi en danger , dit-il. Il s'installe en Ontario quelques mois avant la pandémie de COVID-19.

« Même en étant au Canada, je reçois des messages haineux sur mes réseaux sociaux. Ils disent que je ruine la réputation de l’islam, des Arabes. » — Une citation de Jad Jaber, Toronto

Postdoctorant en recherches sur la transidentité, il explique que le respect des droits humains incluant ceux des personnes LGBTQ+ a énormément régressé dans le monde. L’Égypte est devenue plus conservatrice. Il y avait plus d’arts, de créativité, de représentation positive du corps humain, de la sexualité et du genre. On a régressé ces dix dernières années , constate-t-il. C’est la même chose au Liban et dans d’autres parties du monde arabe , achève-t-il.

Jad Jaber est le fondateur de l’organisme à but non lucratif Marginalized Majority qui se concentre sur la santé émotionnelle et sociale des personnes LGBTQ+ et des personnes afrodescendantes. Photo : Tarek Moukaddem

Opposition politique

Joseph Bitamba vit en Ontario depuis plus de 20 ans. Originaire du Burundi, il avait pour habitude de visiter ses proches, mais depuis 2015, il n’ose plus y retourner. Les choses se sont compliquées. J’ai fait un film qui m’a causé des problèmes , affirme le cinéaste.

Le réalisateur explique avoir donné la parole à des opposants et des victimes du gouvernement de l’ancien président, Pierre Nkurunziza, qui, à l’époque, briguait inconstitutionnellement un troisième mandat. J’ai interviewé des gens qui étaient torturés, castrés par le pouvoir en place et plus tard, j’ai fait un film sur les femmes violées qui ont pris la parole pour dire ce qu’elles avaient vécu .

Le documentaire, titré Non au troisième mandat, a même dû être enlevé de son site web pour protéger les intervenants craignant pour leur vie et celle de leurs proches. Le président qui a fait son troisième mandat est décédé en 2020. [Actuellement,] il y a un nouveau président, mais issu du même parti politique .

Pour le Torontois, la prudence est encore de mise. Il préfère voyager aux frontières du Burundi, dans des pays comme le Rwanda.

Joseph Bitamba est aussi connu pour le film, Les oubliées des Grands Lacs qui a reçu le prix du meilleur long métrage à impact social au Festival SIFA, en juin dernier à Montréal. Photo : Stefaan Cordier

Liberté d'expression

Ce sont des raisons similaires qui restreignent Fatoumata KéÏta, originaire du Mali, de se rendre dans son pays d’origine. J e crains d’y aller parce que sur les réseaux sociaux, je m’exprime beaucoup et je ne suis pas du même avis que [le gouvernement] actuel , signale-t-elle.

Mme Kéïta dit constater une répression envers la liberté d’opinion. Tous les journalistes qui expriment des opinions contraires à ce que le gouvernement veut sont mis en prison .

« Toutes les personnes qui ont des opinions contraires [à celle du gouvernement] sont bâillonnées. Les Maliens ont toujours eu un islam modéré, ce phénomène de djihadisme aujourd’hui est nouveau chez nous. » — Une citation de Fatoumata Kéïta, Misissauga

Mme Kéïta raconte avoir parfois été victime de commentaires virulents. Je suis traitée d’apatride parce que je ne soutiens pas le gouvernement de transition .

Une grande tristesse habite Mme Kéïta à l’idée de se sentir forcée de rester loin du Mali. J’intervenais sur des radios locales. Le journaliste avec lequel je collaborais a été emprisonné sans raison , affirme-t-elle.

L’enseignante ontarienne croit que cette collaboration passée fait d’elle à son tour une cible au Mali.