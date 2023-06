DPJ en Outaouais : le défi de réduire sa liste d’attente malgré la pénurie de personnel

Au cours des derniers mois, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a réorganisé sa structure, en plus de travailler les fins de semaine, afin de réduire sa liste d’attente en Outaouais. Aujourd’hui, on y recense 123 enfants. À la mi-mars, elle était d’environ 300 enfants, a-t-on appris dans le bilan annuel de la DPJ.

Présentement, le délai moyen est de 42 jours avant d’assigner une évaluation , a ajouté la directrice de la protection de la jeunesse au Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, Colette Nadeau, précisant que ces chiffres régionaux sont près de la moyenne provinciale.

La gestionnaire l’a affirmé sans détour : c’est la pénurie de personnel qui empêche ses employés de traiter tous les dossiers. Si tous nos postes étaient [pourvus], il n’y aurait pas de liste d’attente.

Invitée à chiffrer son manque de personnel, Mme Nadeau a indiqué qu’il lui manquait, entre autres, 27 intervenants de même que 23 personnes à l’application des mesures.

Colette Nadeau est la directrice de la protection de la jeunesse au CISSS de l’Outaouais. Photo : Radio-Canada

De ce fait, la DPJ investit beaucoup d’efforts dans le recrutement de nouveaux talents, mais aussi dans la rétention. Un nouveau programme d’accueil a d’ailleurs vu le jour afin d’encadrer les nouveaux employés dans les deux premières années suivant leur embauche.

Il y a un beau climat de travail à la DPJ , mais il faut aider [les employés] à composer avec la charge émotive, la pression et les délais. C’est pourquoi il est important de reconnaître leur travail et de le distinguer des autres domaines psychosociaux , a-t-elle dit.

La directrice a précisé que son personnel ne démissionne pas au profit de la Société d'aide à l'enfance d'Ottawa, son équivalent côté ontarien, mais plutôt auprès du gouvernement fédéral.

Une prime qui divise

Colette Nadeau a aussi mentionné que cette valeur différente doit être reconnue dans le plan salarial et dans les conditions de travail .

À cet effet, un petit groupe de représentants de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) se trouvaient dans la salle où se donnait la conférence de presse. On y trouvait notamment Christine Prégent, la représentante nationale pour l’ APTS en Outaouais.

Armés de pancartes, les membres y étaient pour passer un message sur une prime de 900 $ jugée discriminatoire . Cette prime s’avère être une directive ministérielle, émise le 16 mai, qui prévoit notamment d’acquitter le coût d’une adhésion à un ordre professionnel.

Le gouvernement a déployé cela uniquement en orientation et en évaluation à la DPJ , a déploré Mme Prégent au terme de la conférence de presse. Elle a déploré l'iniquité entre les intervenants sur le plancher .

Des représentants du syndicat qui représente les intervenants de la DPJ ont fait sentir leur présence à la conférence de presse, mardi, afin de passer un message. Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

Pendant la période de questions, Colette Nadeau a été invitée à commenter la présence des membres du syndicat dans la salle. Elle a admis que c’est la première fois que j’en entends parler et qu’il est important de souligner que les intervenants la méritent également . Mais cette décision a été prise par le gouvernement, a-t-elle rappelé.

Quand elle parle de valorisation, il faudrait avoir les yeux sur la bonne cible , a répliqué la représentante nationale pour l’ APTS en Outaouais.

Avec les informations de Fiona Collienne et de Laurie Trudel