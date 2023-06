Les enfants de la Côte-Nord sont encore les plus négligés de la province, selon la DPJ

Encore une fois cette année, la Côte-Nord est la région du Québec où l’on recense le plus de signalements et de signalements retenus par habitant à la Direction de la protection de la jeunesse.

Le bilan des directeurs de la protection de la jeunesse dénombre 16 949 jeunes de 0 à 17 ans sur le territoire nord-côtier en 2023. Entre avril 2022 et mars 2023, 4 407 signalements ont été traités, ce qui représente 12 signalements par jour.

La directrice de la protection de la jeunesse de la Côte-Nord, Nadia Denis, souligne tout de même une diminution de 1,7 % du nombre de signalements par rapport à l’an dernier.

La directrice de la protection de la jeunesse de la Côte-Nord, Nadia Denis, déplore un manque criant de ressources pour venir en aide aux familles dans le besoin. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté CISSS Côte-Nord

Le nombre de signalements qui ont été retenus pour évaluation est toutefois inférieur au nombre recensé lors du bilan 2021-2022.

Quand on voit ce nombre de signalements, on peut déduire qu’il s’agit d’une bonne nouvelle puisque les gens continuent de signaler les situations des enfants qui les préoccupent. Par contre, on constate aussi que la maltraitance chez les enfants demeure une problématique de société , conclut-elle.

Nombre de signalements retenus : 2021-2022 : 1 144 signalements retenus pour évaluation 2022-2023 : 1 103 signalements retenus pour évaluation Source : CISSS de la Côte-Nord

Au cours des deux dernières années, 25 % des signalements ont été retenus par la DPJ .

« Un peu plus de 66 % des enfants dont la situation a été prise en charge avaient moins de 12 ans. » — Une citation de Nadia Denis, directrice de la protection de la jeunesse de la Côte-Nord

Sur la Côte-Nord, la négligence représente plus de 32,6 % des situations qui demandent un suivi de la DPJ . La région est également celle où le taux de signalements dûs à la négligence d’un enfant est le plus élevé à l’échelle de la province.

Le risque sérieux de négligence, c’est-à-dire les situations liées à la toxicomanie, aux troubles de comportement, à la santé mentale et à l’instabilité, ainsi que les mauvais traitements psychologiques, incluant l'exposition à la violence conjugale, sont les autres causes principales d'intervention.

Nadia Denis ajoute que la majorité des signalements proviennent d'employés qui travaillent à proximité des enfants, comme dans les milieux de garde ou dans les centres hospitaliers.

S'ensuivent les signalements issus du milieu policier, familial et scolaire, dans cet ordre.

Un besoin urgent de famille d’accueil

La DPJ de la Côte-Nord est à la recherche de familles d’accueil à court, moyen ou long terme. Nadia Denis, indique que 24 enfants auraient besoin d’être placés en famille d’accueil.

À l'heure actuelle, nous avons 142 familles d'accueil dans la région, mais nous avons vraiment un manque de ressources et ça devient extrêmement difficile d’assurer un milieu qui convient au développement de ces enfants qui sont en danger tant et aussi longtemps qu’ils restent dans leur milieu , déclare-t-elle.

Par ailleurs, un peu plus de 61 % des enfants dont la situation est prise en charge par la DPJ sont demeurés dans leur milieu familial ou chez des tiers significatifs dans la dernière année.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Le bilan 2022-2023 souligne que 181 adolescents ont reçu des services dans le cadre de la LSJPA , ce qui représente une augmentation de 23 % par rapport à l’an dernier.

Malgré la hausse, tout porte à croire que celle-ci concerne des délits mineurs et qu’un très grand nombre de ces jeunes ont été référés vers des programmes de sanctions extrajudiciaires , explique Nadia Denis

Sanctions extrajudiciaires : À titre de sanction extrajudiciaire, le délégué à la jeunesse peut proposer à l'adolescent une ou plusieurs sanctions, comme une séance de médiation avec la victime, un atelier de développement des habiletés sociales, ou encore l'exécution de travaux communautaires. Source : Gouvernement du Québec