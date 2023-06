La DPJ du Bas-Saint-Laurent a reçu 346 signalements de plus que l'année précédente, pour un total de 2907. De ce nombre, un peu plus du quart ont été pris en charge, soit 27,8 %. Au total, les dossiers de 1110 enfants ont donc été retenus, a précisé l’organisme lors du dévoilement de son bilan annuel, mardi, à Rimouski.

Il s’agit d’un revirement de situation comparativement à l’an dernier. La DPJ du Bas-Saint-Laurent notait alors une baisse des signalements de 11,4 %, alors qu'ils étaient en hausse de 12,5 % en moyenne au Québec.

« Pour moi, ce n’est pas alarmant du tout. » — Une citation de Mélissa Desjardins, directrice de la protection de la jeunesse au Bas-Saint-Laurent

La situation n’inquiète pourtant pas la directrice de la protection de la jeunesse au Bas-Saint-Laurent, Mélissa Desjardins. Elle précise que l’organisme COSMOSS , qui vient en aide aux familles et aux enfants pour surmonter certaines difficultés, a ajouté un axe de prévention de la maltraitance afin d’agir en amont. Mme Desjardins croit que c’est l’une des hypothèses qui expliquent la hausse des signalements cette année.

On a fait énormément de présentations dans les écoles. Des fois, ça suscite plus de signalements. Ça montre que les gens sont sensibilisés, sont conscients, nous appellent davantage , assure-t-elle.

L’organisme a aussi mis en place l’an dernier le programme Agir tôt afin de mieux accompagner les enfants vulnérables avant leur entrée à la maternelle.

L’augmentation du nombre de jeunes pris en charge exerce une pression importante sur le réseau d’hébergement jeunesse, note Mme Desjardins (au centre). Photo : Radio-Canada / Mathieu Berger

Autre conclusion du bilan 2022-2023 : les délais d’attente s’étirent. Il y a actuellement 53 enfants sur la liste d’attente de la DPJ dans la région. Le délai est de 22 jours en moyenne pour les cas moins pressants, comparativement à 15 jours en 2021-2022. Mme Desjardins rappelle que les cas urgents sont toutefois traités le jour même.

Hébergement jeunesse : une situation plus critique

L’augmentation du nombre de jeunes pris en charge exerce une pression importante sur le réseau d’hébergement jeunesse, note Mme Desjardins.

C’est sûr que nos places en famille d’accueil sont plutôt limitées. En date de ce matin, j’avais environ huit places dans tout le Bas-Saint-Laurent , déplore-t-elle.

Mélissa Desjardins a d’ailleurs lancé un appel à la population en mai pour trouver entre 15 et 20 familles d’accueil supplémentaires dans la région.

Les 48 places disponibles dans les centres jeunesse du Bas-Saint-Laurent ne suffisent pas non plus, ajoute Mme Desjardins. On est vraiment en engorgement et on doit ouvrir des places supplémentaires pour répondre aux besoins , dit-elle. Ces centres sont situés à Rimouski, Rivière-du-Loup, Matane et Trois-Pistoles.

Les causes ne changent pas

Si le nombre de signalements fluctue d’une année à l’autre, les raisons qui poussent la population à faire appel à la DPJ ne changent pas. La négligence, les abus physiques et les mauvais traitements psychologiques reviennent toujours au premier plan.

Ce sont tout le temps les trois grandes problématiques qui sont signalées. Au Québec et au Bas-Saint-Laurent, c’est la même tendance qui persiste d’année en année , soutient Mme Desjardins.

Concernant la pénurie de personnel, l’organisme s’en sort plutôt bien avec un seul poste qui n’est pas pourvu à Amqui, ajoute Mme Desjardins. De nombreux employés doivent cependant faire des heures supplémentaires.

Je ne minimise pas. Les gens travaillent très très fort pour qu’on se maintienne en équilibre , note-t-elle.

Lors du dépôt du bilan annuel, les responsables ont aussi tenu à souligner le 20e anniversaire de l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). L’organisme note une augmentation des adolescents ayant reçu des services en vertu de cette loi au Bas-Saint-Laurent. Cette hausse est de l'ordre de 13 % comparativement à 14,5 % dans l’ensemble de la province.