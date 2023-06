Une paillette à la fois : Rita Baga lancera son premier livre en septembre

Au fil de sa carrière, Rita Baga a donné des centaines d’entrevues et participé à de nombreuses conférences, dans lesquelles elle était toujours confrontée aux mêmes questions sur l’art de la drag. C’est ainsi qu’a pris forme l’idée d’écrire un ouvrage sur son métier, d’autant plus qu’elle n’avait trouvé aucun livre en français sur le sujet.

En quelque 200 pages, celle qui a été appelée la reine de Montréal explique des notions de base comme le système de familles chez les drag queens, la création d’un personnage, le choix de chansons et l’ABC du maquillage.

Elle aborde également les conditions de travail des drag queens, les lieux où elles évoluent, la drogue et l’alcool qui y circulent, l’évolution des mentalités par rapport à la pratique et les dangers de la notoriété. Entre ces passages plus éducatifs, elle se confie à la première personne, révélant quelques anecdotes et des moments surréels de cette vie tout à fait singulière.

Rappelons qu’à l’automne, Rita Baga sera également la co-porte-parole, avec Michel Dorion, des Rendez-vous de la drag, premier festival majoritairement francophone de la culture des drag queens, qui se tiendra les 28 et 29 octobre prochains au Palais des congrès à Montréal.