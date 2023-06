Les syndiqués en grève de Bacon America manifestent au siège social d’Olymel

Ils dénoncent les conditions salariales et la lenteur des négociations en cours. Leur convention collective est échue depuis le 1er mars.

Quelque 500 travailleurs de l'usine de Drummondville, affiliés à la CSN, sont en grève illimitée depuis le 25 mai. L'endroit se spécialise dans la production de bacon.

Selon le syndicat, le prix du produit a augmenté considérablement dans les derniers mois, mais ça ne se traduit pas sur leur salaire, affirme le syndicat.

Le message est clair. On est ici pour faire bouger les choses. On ne veut pas niaiser. On veut nos parts toutes égales. Arrêtez de mettre du petit change. On n'en veut pas. On veut avoir ce qu'on a demandé et on va aller jusqu'au bout , déclare David Allaire qui est membre du comité mobilisation.

Le porte-parole d’Olymel, Richard Vigneault, a refusé de commenter le dossier qui est actuellement dans les mains d’un conciliateur. L’entreprise précise d’ailleurs qu’une rencontre entre les parties est prévue mercredi.

Avec les informations de Jean-François Dumas