Des demandeurs d’asile du chemin Roxham peinent à se loger

Plusieurs centaines de demandeurs d’asile du chemin Roxham hébergés dans des hôtels à Windsor ont des difficultés à trouver des logements abordables. Il y a peu de logements libres et les loyers ne sont pas à leur portée.

On m'avait dit qu'à Windsor les logements n'étaient pas chers et qu’on pouvait trouver un appartement de trois pièces pour 700 $ à 800 $, mais on n’a rien trouvé à ce prix-là , explique Jean-Marie Étienne.

Demandeur d'asile originaire d'Haïti, Jean-Marie Étienne vient enfin d’obtenir un appartement de deux chambres à un loyer mensuel de 1700 $.

Selon lui, certains propriétaires sont réticents à louer leur maison à des demandeurs d’asile sans expérience canadienne.

Ils demandent beaucoup de choses. Il y a une propriétaire qui nous avait même demandé de présenter un relevé bancaire. C’est compliqué , explique M. Étienne.

Ça a été une déception, dit-il.

L'une des plus grandes difficultés est l'absence d'antécédents en matière de crédit , confirme Mike Morency, directeur général de Matthew House, une maison d'hébergement pour les demandeurs d'asile à Windsor.

Et le fait de ne pas pouvoir payer le premier et le dernier mois de loyer ajoute aux difficultés, constate-t-il.

« Le logement est certainement un défi. Il y a très très peu d'appartements sur le marché », affirme Mike Morency, directeur général de Matthew House. Photo : (Amy Dodge/CBC)

« D'une manière générale, il est difficile de trouver un logement abordable» , selon Stephen Lynn, directeur de la politique sociale et de la planification pour la Ville de Windsor.

Selon Stephen Lynn, de nombreux organismes locaux travaillent d'arrache-pied pour aider les demandeurs d'asile dans leur processus d’immigration souvent complexe et dans la recherche d'un premier emploi. Photo : GABRIEL NIKUNDANA

Il y a actuellement 872 demandeurs d'asile encore hébergés dans les hôtels. Ils étaient plus de 1400 à la fin du mois de mars dernier, précise M. Lynn.

M. Étienne espère pouvoir entrer dans son nouveau logement au cours de cette semaine.

Certains centres d'hébergement temporaires, notamment Matthew House, aident les demandeurs d'asile à chercher un logement abordable dans la communauté.

Des défis multiples

Les organismes locaux proposent de l'aide aux demandeurs d'asile dans leurs démarches, entre autres pour les demandes d'emploi.

Je suis heureux de dire qu'il y a eu des exemples de réussite où les demandeurs d'asile ont été embauchés par de grands employeurs de notre communauté et ont ensuite commencé à chercher un logement en dehors des hôtels , indique M. Lynn.

Les demandeurs d'asile reçoivent aussi des conseils juridiques pour bien bâtir leur dossier d'immigration.

La partie la plus importante de la demande est la suivante : pourquoi avez-vous quitté votre pays d'origine? Que s'est-il passé là-bas et comment pouvez-vous prouver que vous avez besoin de protection? insiste M. Morency.

Selon lui, de nombreux avocats non expérimentés en matière de demande d'asile ne connaissent pas l'importance de ces informations et conseillent à leurs clients de raconter uniquement le voyage de leur pays d’origine jusqu'au Canada.