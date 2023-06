Plus de 10 000 signalements à la DPJ Mauricie et Centre-du-Québec

La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) en Mauricie et Centre-du-Québec a reçu un peu plus de signalements en 2022-2023 comparativement à l'année précédente, mais le nombre de signalements retenus a diminué de près de 10 %.

La DPJ a traité environ 11 000 signalements, ce qui représente une hausse de 3 % comparativement à l’an dernier. De ce nombre, environ le tiers, soit environ 3500 signalements ont été retenus.

La négligence et le risque sérieux de négligence ainsi que les mauvais traitements psychologiques sont les problématiques les plus souvent observées chez les enfants qui ont été pris en charge par la DPJ durant cette période.

Endroits où la DPJ est la plus active

Ce sont dans les secteurs de Drummondville et de Trois-Rivières que le nombre de signalements traités et retenus est le plus élevé dans le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

En fonction de la population, ce sont toutefois dans les secteurs du Centre-de-la-Mauricie et de Maskinongé que les proportions sont les plus élevées.

Nombre d’enfants pris en charge selon le territoire Nombre d’enfants pris en charge selon le territoire Réseaux locaux de santé (RLS) Nombre d'enfants pris en charge Arthabaska-Érable 645 Bécancour-Nicolet-Yamaska 356 Drummondville 1189 Centre-de-la-Mauricie 754 Haut-Saint-Maurice 171 Maskinongé 154 Trois-Rivières 906 Vallée-de-la-Batiscan 58

En 2022-2023, il y a eu 15 % plus d’enfants pris en charge par la DPJ dans Bécancour-Nicolet-Yamaska comparativement à l’année précédente et 12 % de plus dans le Centre-de-la-Mauricie, qui comprend Shawinigan.

Dans le Haut-Saint-Maurice, où l’on trouve notamment La Tuque, le nombre d’enfants pris en charge par la DPJ a diminué de 34 %.

Environ 622 adolescents contrevenants ont reçu des services de la DPJ régionale en 2022-2023. Près des trois quarts d'entre eux étaient des garçons.