Lors de l’adoption du premier projet de règlement, le 9 mai dernier, le conseil municipal avait initialement choisi d’interdire tous types de locations à court terme dans sa zone 19-H, correspondant au village Mont-Cascades.

Le deuxième projet de règlement vient quant à lui exclure les résidences principales de l’interdiction, pour des raisons techniques. Les propriétaires pourront ainsi continuer à louer le logement où ils résident quotidiennement, pour une durée maximale de 31 jours, conformément à la Loi sur l'hébergement touristique.

Ces derniers devront toutefois recevoir au préalable, à l’autorisation du ministère du Tourisme du Québec, une attestation de non-contrevenance à la réglementation d’urbanisme municipale , peut-on lire dans le libellé du règlement présenté aux citoyens.

Selon le maire de la Municipalité de Cantley, David Gomes, l’adoption de ce deuxième règlement s’inscrit dans la continuité des actions entreprises jusqu’ici par le conseil municipal, en faveur de la majorité citoyenne.

David Gomes, maire de Cantley (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On a fait nos devoirs, on a écouté nos citoyens. [...] On est à Cantley, on est 12 000, je pense que c’est important de les écouter et ça va dans le même [sens que] ce qu’on avait décidé. On exclut les résidences de tourisme et les gîtes de la zone Village Mont-Cascades, on écoute les gens, donc je suis très à l’aise avec ça a-t-il déclaré.

Côté citoyen, certains ont également exprimé leur contentement, disant apprécier le fait d’avoir été entendu par les élus.

On sent qu’on a été entendu, qu’ils ont respecté la majorité des citoyens qui demandaient d’interdire les types d’hébergements touristiques au Village. Nous, ce qu’on voulait principalement, c’était préserver notre vie de quartier, l’aspect résidentiel du secteur , a commenté Sylvie Desjardins, qui réside au Mont-Cascades depuis 2017.

Un dernier recours pour les propriétaires d’hébergements touristiques

Au lendemain de l’adoption du premier projet de règlement en mai dernier, la conseillère municipale du District des Monts, Nathalie Bélisle, avait précisé que différentes étapes devaient suivre ces changements réglementaires. Il était notamment question de l’ouverture d’un registre offrant la possibilité aux citoyens d’exprimer le désir de maintenir les locations à court terme.

Ledit registre sera ouvert au courant des prochains jours et le demeurera jusqu’au 27 juin. Les résidents du village Mont-Cascades, âgés de 18 ans et plus, pourront ainsi faire valoir leur éventuelle volonté de maintenir les résidences touristiques par lettre ou courriel.

Les citoyens auront jusqu'au 27 juin prochain pour s'opposer à l'interdiction des locations à court terme au village Mont-Cascades. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Si le registre était amené à récolter au moins 13 déclarations citoyennes, la Municipalité se verrait dans l’obligation d’avoir recours à un processus référendaire sur la question, à ses propres frais.

Il s’agit ici de la dernière possibilité offerte aux citoyens de s’opposer à l’interdiction des hébergements touristiques dans la zone 19-H. L’entrée en vigueur des règlements est quant à elle estimée pour l’automne prochain.

Des discussions qui s’éternisent

La question de l’avenir du logement à court terme dans le village Mont-Cascades divise la population depuis de nombreux mois. La décision de l’interdire, prise en mai dernier, faisait suite à de multiples rebondissements.

Alors qu’une décision du conseil municipal avait initialement statué sur son maintien le 11 avril dernier, une pétition, qui avait récolté 280 signatures dans un village comptant 300 logements, avait forcé les élus à se repencher sur le sujet.

Certains des propriétaires des 16 Airbnb du village avaient quant à eux fait valoir qu’ils cherchaient seulement à arrondir leurs fins de mois, tout en encourageant le tourisme dans la région de la l’Outaouais.