Le BRF anticipe également que la province affichera un surplus de 500 millions en 2022-2023, contrairement au déficit de 2,2 milliards prévu par le gouvernement, suivi d'excédents croissants.

De 2022-2023 à 2025-2026, le plan de dépenses du gouvernement est supérieur d’un total de 5,6 milliards de dollars en moyenne chaque année aux estimations du BRF , affirme l'organisation dans un rapport dévoilé mardi.

« Ford est connu pour son accumulation de fonds publics, mais la projection du BRF de fonds excédentaires de 22,6 milliards est outrageusement irresponsable. » — Une citation de Catherine Fife, porte-parole du NPD en matière de finances

Pour l'opposition officielle, le gouvernement devrait investir ces fonds dans la santé pour empêcher les fermetures d'urgences d'hôpitaux et bonifier les services d'ambulance, notamment, en plus d'octroyer plus d'argent pour le logement abordable.

Croissance à la baisse

Le BRF prévoit un ralentissement de l'économie ontarienne en 2023 et 2024 après deux années de croissance très forte, à cause de la hausse des taux d’intérêt et d'une « conjoncture mondiale moins favorable ».

Selon les projections de l'organisation :