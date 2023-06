Les coûts estimés de la construction d’un centre des arts au centre-ville de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, ont augmenté de plus de 20 millions de dollars.

La construction prévue à l’intersection des rues King et Regent était estimée à 45 millions de dollars en 2018 lorsque le projet a été présenté la première fois. L’estimation des coûts a augmenté progressivement pour atteindre maintenant 81,7 millions de dollars.

L’augmentation des coûts est en grande partie causée par la hausse des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux.

La mairesse de Fredericton, Kate Rogers, a expliqué durant la réunion du conseil municipal, lundi soir, que l’estimation a augmenté à cause de l’inflation et parce que les détails de la conception de l'édifice se sont précisés au fil des ans.

Le remplacement du Playhouse

Le futur centre des arts va succéder à l'ancienne salle de spectacle Playhouse qui connaît des problèmes mécaniques et structurels depuis des années.

Les conseillers municipaux et les résidents présents à la réunion ont pu voir la plus récente conception de l’édifice et les plans de ses divers étages.

Le conseil municipal a approuvé la conception définitive de l’édifice et les coûts de 81,7 millions de dollars.

La Ville de Fredericton compte emprunter 22,6 millions de dollars de la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités du Nouveau-Brunswick. Elle compte recevoir 46,6 millions du gouvernement fédéral, environ 8 millions d’une campagne publique de financement dirigée par le Playhouse et environ 2,3 millions de la vente du Playhouse. La Ville d’Oromocto fournit pour sa part 100 000 $ au projet.

Un aperçu du hall principal du futur centre des arts de Fredericton. Photo : Ville de Fredericton

Les coûts estimés du projet comprennent 57,4 millions de dollars pour la construction, 11,1 millions pour la conception et la gestion du projet et 2,5 millions pour les assurances, les meubles et les agencements de l’édifice.

Le budget comprend aussi un fonds de 10,6 millions de dollars en cas d’imprévus au cours des travaux de construction, indique la mairesse Rogers.

Fredericton peut assumer les coûts de son emprunt

La directrice générale adjointe de la Ville de Fredericton, Sara DeGrace, a donné aux conseillers une présentation des finances municipales avant qu’ils passent au vote sur le projet.

Mme DeGrace a expliqué que les municipalités de la province peuvent consacrer jusqu’à 20 % de leurs revenus au remboursement de leur dette et que Fredericton y consacre à l’heure actuelle 4 % de ses revenus.

Selon Mme DeGrace, en raison de l’emprunt de 22,6 millions de dollars, Fredericton consacrera 5,2 % de ses revenus au remboursement de sa dette.

Les résidents ne subiront pas une hausse de l’impôt foncier si le conseil municipal décide d’accepter ce modèle de financement , a souligné Sara DeGrace.

Elle a ajouté que le terrain sera préparé à l’automne, que l’appel de soumissions pour la construction sera lancé durant l’hiver et que les travaux pourraient commencer en 2024.

L’ancien Playhouse sera mis à vendre quand la construction du centre des arts sera terminée.