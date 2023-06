La directrice régionale de la DPJ , Caroline Gaudreault, aimerait réduire cette liste d’attente, mais les besoins sont criants. Davantage de cas urgents sont signalés depuis l’an passé.

Ça fait qu’on dépêche rapidement des intervenants sur le terrain pour s'assurer de la protection des enfants, et pendant ce temps, nos délais d’attente, eux, augmentent parce qu’on doit prioriser une certaine clientèle plutôt qu’une autre , a-t-elle mis en lumière mardi, lors d’une conférence de presse visant à révéler le bilan de la DPJ pour l’année 2022.

Si les situations plus critiques nécessitant une aide immédiate sont en hausse, ce serait notamment en raison de la pandémie. Les mesures de confinement auraient exacerbé les problèmes de santé mentale et de toxicomanie, fragilisé des contextes familiaux et causé des retards dans les services de soins.

« Les listes d’attente, autant en première ligne que les nôtres, font en sorte que les situations continuent de dégénérer et deviennent, par la force des choses, quelques fois des urgences. » — Une citation de Caroline Gaudreault, directrice régionale de la DPJ

Les dangers communiqués à la DPJ concernent des enfants de plus en plus jeunes. Un enfant sur trois qui fait l’objet d’une plainte est âgé entre zéro et cinq ans. Ils sont encore plus vulnérables et requièrent une intervention rapide, selon Caroline Gaudreault.

Pénurie d’employés

La rareté de personnel causerait également l’augmentation des délais de traitement. Si l’équipe responsable de récolter les signalements est complète au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une vingtaine de travailleurs manquent encore à l’appel, notamment dans les troupes d’intervention et d’évaluation.

« On a toujours de très grands besoins de personnel. » — Une citation de Caroline Gaudreault, directrice régionale de la DPJ

Ils se font particulièrement ressentir au nord du Lac-Saint-Jean, dans le secteur de Roberval.

Hausse des signalements

En 2021, notamment en raison de la COVID-19, le nombre de situations dénoncées à la DPJ du Saguenay-Lac-Saint-Jean avait connu une croissance de 20 % dans la région, passant à plus de 6000.

En 2022, ce nombre s’élève à 6763. Parmi ces signalements, la DPJ en a retenu et traité 2394, soit 3 % de plus par rapport à l’an dernier.

La majorité des enfants ont obtenu de l’aide en raison d’une situation ou d’un risque sérieux de négligence.

Soutien aux contrevenants

En 2022, 328 jeunes contrevenants du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont reçu des services de la DPJ . C’est une hausse de près de 20 % par rapport à l’an dernier. Ce sont en majorité des garçons (81 %).

Lors de la diffusion de leur bilan annuel mardi, les intervenants de la protection de la jeunesse de la région tenaient à pointer le projecteur sur le soutien qu’ils offrent aux jeunes délinquants et aux familles. Cet aspect de leur travail est, à leur avis, encore méconnu.

La DPJ accompagne les jeunes qui doivent faire face à la justice de différentes façons sur plusieurs années. Pour l’illustrer, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a diffusé cinq histoires d’adolescents sous forme de récits numériques.

On peut y lire les histoires de Rosalie, Tommy, Maxime, Samuel et K., qui sont des noms fictifs utilisés pour protéger l’identité des adolescents qui ont commis des agressions sexuelles, des voies de fait ou des délits (incendie criminel, vol) ou qui ont proféré des menaces de mort.

