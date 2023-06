Cette percée a été réalisée par une équipe dirigée par le physicien Saw Wai Hla de l’Université de l’Ohio.

Elle fait l’objet d’un article publié dans la revue Nature (Nouvelle fenêtre) (en anglais) dans lequel l’équipe, regroupant chimistes et physiciens, explique comment elle a eu recours à un synchrotron spécialement conçu au Laboratoire national d'Argonne, aux États -Unis, pour arriver à ses fins.

Repères Les rayons X ont été découverts par l’Allemand Wilhelm Roentgen en 1895, qui a ensuite été récompensé du tout premier prix Nobel de physique pour ses travaux en 1901.

Les rayons X sont une forme de radiation capable de passer au travers des matériaux.

De nos jours, cette technologie est un outil important dans les domaines de la médecine, de la recherche scientifique, de l'industrie et de la sécurité.

En quête du portrait d’un atome

Toute matière solide, liquide ou gazeuse est composée d'atomes. Un atome est la plus petite partie d'un corps simple qui peut se combiner chimiquement avec un autre.

Au fil des ans, la quantité de matériaux dans un échantillon nécessaire à leur détection par rayons X a été considérablement réduite, particulièrement grâce au développement de sources de rayons X synchrotron (des millions de fois plus intenses que les rayons X classiques) et à la mise au point d’instruments plus précis.

Ainsi, à ce jour, la plus petite quantité de matériaux que l'on a pu radiographier dans un échantillon est de l’ordre de l'attogramme, c'est-à-dire environ 10 000 atomes.

Des atomes individuels ont bien été observés grâce à des microscopes à sonde locale, qui permettent de cartographier leur relief, mais les rayons X promettaient de préciser ce travail en identifiant le type d’atome et son état chimique. Pour réussir ce portrait atomique aux rayons X, il fallait cependant mettre au moins une technique pour permettre aux scientifiques de le voir .

« Le signal de rayons X produit par un atome est extrêmement faible, et ne pouvait donc pas être détecté par les détecteurs de rayons X conventionnels. » — Une citation de Saw Wai Hla, Université de l’Ohio

Dans son expérience, l’équipe du professeur Hla a utilisé la technique de microscopie à effet tunnel et à balayage de rayons X synchrotron qu’elle a peaufinée sur une période de 12 ans. Cette méthode (appelée SX-STM) utilise une pointe très effilée constituée de seulement quelques atomes pour survoler la surface d'un échantillon à une distance d'un nanomètre. La spectroscopie à rayons X de SX-STM est déclenchée par la photo-absorption des électrons, qui constituent des empreintes qui permettent d'identifier directement le type d'élément des matériaux.

Dans sa démonstration, l'équipe a choisi un atome de fer et un atome de terbium.

« Nous pouvons désormais détecter exactement le type d'un atome particulier et mesurer simultanément son état chimique. » — Une citation de Saw Wai Hla, Université de l’Ohio

Lorsque les rayons X (bleu) frappent un atome de fer (boule rouge au centre de la molécule), les électrons s'excitent et sont ensuite acheminés vers la pointe du détecteur (en gris), ce qui permet d'obtenir des informations sur l'atome lui-même. Photo : Université de l'Ohio

La technique utilisée et le concept démontré dans cette étude ouvrent de nouvelles perspectives dans le domaine de la science des rayons X et des études à l'échelle nanométrique , ajoute son collègue Tolulope Michael Ajayi, le premier auteur de l'article, qui a réalisé ce travail dans le cadre de sa thèse de doctorat.

Selon les chercheurs, le recours aux rayons X pour détecter et caractériser des atomes individuels pourrait révolutionner la recherche et mener à la naissance de nouvelles technologies dans des domaines aussi variés que la recherche environnementale, industrielle ou médicale.