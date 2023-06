Le NPD du Manitoba prend de l’avance dans les intentions de vote, selon un sondage

Le sondage a été réalisé auprès de 515 adultes manitobains. Il indique que 44 % des participants répartis à travers la province voteraient pour le NPD du Manitoba, si les élections provinciales devaient se tenir demain.

En contrepartie, 39 % d’entre eux ont répondu vouloir voter pour le Parti progressiste-conservateur.

À Winnipeg, 54 % des répondants décidés envisagent de voter pour le NPD , tandis que dans le reste de la province, le Parti de Heather Stefanson recueille 56 % des intentions de vote.

Le sondage indique aussi que 18 % des répondants seraient toujours indécis ou n'auraient pas l'intention de voter lors des prochaines élections.

Ces résultats arrivent alors que le Manitoba se prépare pour les élections provinciales qui se tiendront le 3 octobre prochain.

Méthodologie : Le sondage Angus Reid a été réalisé en ligne entre le 30 mai et le 3 juin 2023 en utilisant un échantillon représentatif aléatoire de 515 Manitobains qui sont membres du forum Angus Reid. La marge d’erreur est de plus ou moins 4 %, 9 fois sur 20.

Insatisfaction face au gouvernement

Le coût de la vie (67 %) et la santé (57 %) sont de loin les priorités signalées par les répondants, peu importe leur intention de vote,selon le sondage. La sécurité publique (32 %) et le logement abordable (20 %) arrivent en troisième et quatrième positions.

Pour toutes les priorités présentées dans le sondage, au moins la moitié des répondants ont répondu défavorablement à la question : Pensez-vous que le gouvernement actuel du Manitoba fait du bon ou du mauvais travail dans chacun des domaines suivants? .

La première ministre, Heather Stefanson, conserve un taux d’approbation de 25 %. Elle n’a jamais dépassé ce seuil depuis qu’elle a pris le relais à la tête de la province en remplaçant Brian Pallister, en novembre 2021.