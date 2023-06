L’enseignement de la musique aussi essentiel que l’éducation physique

Dans le système actuel, les écoles sont tenues de choisir, parmi quatre disciplines artistiques, lesquelles seront offertes aux élèves (musique, arts plastiques, art dramatique ou danse). Et la musique s'y trouve de moins en moins.

« La musique n'est pas une matière obligatoire. On doit justifier notre place chaque année pour se faire une place dans la grille-matière. » — Une citation de Stéphane Proulx, enseignant en musique à l’École Brassard Saint-Patrice de Magog et président de la Fédération des associations de musiciens éducateurs du Québec (FAMEQ)

Pour Stéphane Proulx il faut rappeler au Ministère de l'Éducation combien la musique joue un rôle dans le développement des élèves. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

Si certains programmes à vocation particulière se démarquent, pour l'ensemble des élèves du programme régulier, la musique perd du terrain. Elle est devenue le parent pauvre du réseau de l'éducation, a constaté la Fédération des associations de musiciens enseignants du Québec (FAMEQ), qui déposera à l'automne un livre blanc sur les bienfaits de la musique sur le développement global des jeunes.

M. Proulx voit des collègues d'autres écoles réduits à se promener de classe en classe avec un chariot, ce qui limite l'accès aux instruments de musique.

Car, contrairement au gymnase qui doit faire partie des plans d'une école, le local de musique, lui, est optionnel. La musique s'enseigne parfois dans la cafétéria.

« Il y a un effritement de l'enseignement de la musique, des budgets et du temps alloué à la musique. » Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

Isabelle Héroux, qui forme à l’UQAM ceux et celles qui vont enseigner la guitare en milieu scolaire, estime que l'école publique réunit de moins en moins les conditions gagnantes pour favoriser la formation musicale.

Une école peut couper dans les heures d'enseignement de la musique, peut ne pas offrir de locaux de musique, illustre-t-elle. Et il y a parfois des enseignants qui apprennent que oups! leur période de musique va être coupée l'année suivante. Au lieu d'enseigner une heure, ça va être une demi-heure par semaine. Tout ça se fait entre les titulaires de classe; les enseignants de musique ne sont même pas au courant de ce qui se décide.

Et pourtant, déplore-t-elle, la musique est aussi essentielle au développement des jeunes que l'activité physique.

Dans la grande salle Harmonium, Sylvain Caron dirige l'harmonie de son école secondaire. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

Sylvain Caron enseigne au secondaire dans un département de musique flambant neuf. L'appui de sa direction d'école et du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys a permis de construire un département de musique assez unique comprenant une grande salle de répétition, deux classes et des cubicules. De quoi donner envie aux élèves d'apprendre la musique plutôt que l'art dramatique ou les arts plastiques.

Même s'il se sent à l'abri de cet arbitraire dans son école, Sylvain Caron croit aussi qu'il y a un effritement de l'enseignement de la musique dans le réseau public du Québec.

Nous partageons la plage ARTS avec d'autres collègues en arts plastiques, art dramatique et danse, et ça va au choix de l'école. Le choix se fait en fonction du personnel en place et il y a beaucoup de variantes.

Il croit que dans beaucoup d’écoles, le programme de musique repose sur les épaules d'un ou deux enseignants. Lorsqu'ils partent à la retraite, on ne trouve pas toujours de successeurs pour reprendre le flambeau.

Le département de musique de l'École Dorval-Jean XXVIII accueille autour de 450 élèves : ceux du programme spécialisé, mais aussi tous ceux du programme régulier. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

L'absence de statistiques malgré des données probantes

Il est difficile d'appuyer les craintes de la FAMEQ sur des données. Le ministère de l'Éducation n'a pu nous fournir le nombre d'écoles qui offrent actuellement un programme de musique au Québec.

Impossible non plus de faire des comparaisons dans le temps et ainsi d'avoir un aperçu du nombre d’écoles qui n’ont plus de programme de musique. Pour toute réponse, le ministère se limite à expliquer la mécanique des choix en arts.

Puisqu'il s'agit d'un choix éducatif local, le ministère n'a pas de données au sujet du nombre d'écoles qui enseignent la musique , souligne Bryan St-Louis du Service des communications du MEES

Mais les musiciens éducateurs estiment que le recul de la musique est bien tangible dans les écoles. Dans un sondage fait en 2018 par la FAMEQ, plus de la moitié des répondants disaient ne pas enseigner le temps minimal prescrit par le ministère.

La tarte du temps et la tarte budgétaire sont réparties entre toutes les activités. Mais je crois qu'il faudrait se demander quelles sont les activités dont on sait, par des données probantes, qu'elles ont des bénéfices sur le développement des jeunes , dit Isabelle Héroux. Elle soutient que c'est le cas de la musique et c'est pourquoi un livre blanc mettra en évidence les plus récentes recherches.

Chercheure et professeure au Département de psychologie de l'Université de Montréal, Isabelle Peretz s'intéresse à la musique et au cerveau depuis plus de 30 ans. La science démontre clairement le lien entre le fait d'apprendre la musique et le développement social.

L'harmonie scolaire de l'École Dorval-Jean XXVIII interprète Chanson noire d'Harmonium. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

La musique sculpte le cerveau et la recherche est éloquente là-dessus. Chez les enfants, faire de la musique développe des facultés comme la concentration et l’attention. L'entraide et le sentiment de cohésion chez ceux qui font de la musique ensemble est prouvé, notamment auprès des adolescents.

Les garçons qui ont tendance à abandonner l'école vers 13 ou 14 ans, des études ont montré que la musique permet de les retenir. Si on leur offre des activités musicales, un orchestre, ils vont rester dans le système scolaire , explique Mme Peretz. Elle ajoute que plus les écoles sont défavorisées, plus on devrait structurer l'éducation musicale et la rendre accessible.

Des bienfaits que mesurent aussi beaucoup d'enseignants de musique.

On a besoin d'une vision, d'une direction ministérielle. On a besoin que chaque acteur politique s'implique, que les directions appuient les profs de musique, que les parents nomment l'importance de la musique dans le développement de leurs enfants, que les collègues prennent conscience de la pédagogie qu'il y a derrière l'éducation musicale , insiste Stéphane Proulx.

Il est grand temps de ramener la musique à l'avant-scène, dans toutes les écoles.