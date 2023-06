La majorité des forêts de l’Abitibi-Témiscamingue sont de nouveau accessibles

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts permet à la population de circuler à nouveau dans des forêts publiques et des chemins forestiers à l’exception des secteurs de Senneterre, Lebel-sur-Quévillon, au nord de Chapais et à l’ouest de Chibougamau.

L’interdiction de circuler en forêt avait été levée le 12 juin dans une partie du Témiscamingue

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) a pu rouvrir l’accès au parc national d’Opémican mercredi. La Sépaq précise que des réservations peuvent y être honorées ainsi que dans le secteur sud de la réserve faunique La Vérendrye.

Le parc national d'Opémican ne pouvait accueillir la population dans ses sentiers. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Dès vendredi, l’accès au parc national d’Aiguebelle et dans le secteur nord de la réserve faunique La Vérendrye seront à nouveau permis.

L’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité est encore en vigueur dans l’ensemble du Québec. Le danger d'incendie était bas jeudi avant-midi en Abitibi-Témiscamingue.