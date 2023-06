L’interdiction de circuler en forêt est levée pour une partie du Témiscamingue

L’interdiction d’accès sur les terres de l'État et dans les chemins forestiers a été partiellement levée au Québec.

Les activités en forêt demeurent interdites partout en Abitibi-Témiscamingue, à l'exception d'une partie du sud du Témiscamingue et de la portion sud de la réserve faunique La Vérendrye. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts permet à la population de circuler à nouveau dans des forêts publiques et chemins dans ces secteurs.

La Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) peut donc rouvrir l’accès au parc national d’Opémican dès le 14 juin. La SÉPAQ précise que des réservations pourront être honorées dès mercredi.

Le parc national d'Opémican ne pouvait accueillir la population dans ses sentiers. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

En Abitibi, dans le secteur sud de la réserve faunique La Vérendrye, des établissements de la SÉPAQ seront à nouveau accessibles au public.

L’accès demeure interdit dans le secteur nord de la réserve faunique La Vérendrye et le parc national d’Aiguebelle.

L’interdiction de faire des feux à ciel ouvert est encore en vigueur pour l’ensemble du Québec. Le danger d'incendie est bas au Témiscamingue et très élevé en Abitibi-Ouest.