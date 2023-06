Chute mortelle du 8e étage d’un patient de l’Hôtel-Dieu de Lévis

Un homme hospitalisé à l’Hôtel-Dieu de Lévis est mort mardi matin après être tombé du 8e étage. Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) et le Bureau du coroner ont tous deux ouvert une enquête pour faire la lumière sur cet incident. Les premières constatations laissent croire à un geste volontaire.

Le SPVL a reçu un appel à 6 h mardi leur rapportant qu’un patient avait fait une chute du 8e étage de l’Hôtel-Dieu de Lévis.

L'homme a été transporté à l'urgence où son décès a été constaté , mentionne le porte-parole du corps policier, Sébastien Levan.

Témoins

Les enquêteurs du SPVL vont rencontrer des témoins dans le cadre de leur enquête pour éclaircir les circonstances entourant la mort du patient. La thèse criminelle est déjà écartée et les policiers privilégient pour l’instant celle de l’acte délibéré.

Le Service de police de la Ville de Lévis a ouvert une enquête. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bruno Boutin

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a indiqué qu’il ne pouvait donner de détails sur l’événement pour des raisons de confidentialité et par respect pour la victime et sa famille.

L’organisation précise que les suivis des patients hospitalisés dans ses établissements sont adaptés selon les particularités de chaque cas et du niveau de risque évalué .

Collaboration

Nous avons des mécanismes de surveillance selon les différents types de clientèles (tournées, accompagnement, etc.). Nous ferons une analyse des événements pour déterminer les circonstances en lien avec ce décès. Et bien entendu, nous collaborerons à l’enquête policière et celle du coroner , écrit dans un courriel à Radio-Canada Mireille Gaudreau, porte-parole pour le CISSS de Chaudière-Appalaches.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches affirme que les patients font l'objet d'une surveillance adaptée à leur cas et au niveau de risque évalué. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Raymond Routhier

Elle ajoute que les fenêtres de l’Hôtel-Dieu ne s’ouvrent pas de l’intérieur.

Le CISSS offrira du soutien psychosocial aux familles endeuillées. De l’aide psychologique sera également déployée afin de soutenir le personnel soignant ayant été affecté par cet incident.

Avec la collaboration d’Audrey Paris