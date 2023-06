Rajakovic a ainsi succédé à Nick Nurse, licencié le 21 avril après cinq saisons à la barre de l'équipe torontoise. Il est devenu le 10e entraîneur-chef de l'histoire des Raptors, le visage d'une nouvelle ère qui débute à Toronto, aux dires du président Masai Ujiri.

Nous sommes vraiment très enthousiastes. Je sais qu'il s'agit d'un changement et que le changement est parfois difficile, mais nous croyons que c'est une bonne chose pour notre équipe et notre organisation , a dit d'emblée le Nigérian.

C'est un grand honneur pour nous, après un long processus, de choisir ce que nous estimons être la bonne personne, un entraîneur incroyable qui a une grande passion, de grandes connaissances et qui a fait partie de programmes incroyables.

Rajakovic n'était pas le candidat favori des bonzes des Raptors au début du processus d'embauche, mais il a su gagner leur cœur au fil des étapes, a précisé le directeur général Bobby Webster.

Nous étions vraiment ouverts d'esprit en ce qui concerne les personnes que nous voulions rencontrer et il a vraiment dépassé nos attentes à chaque étape , a-t-il souligné.

On vante l'excellence de Rajakovic comme entraîneur pour ce qui est du développement des joueurs. Photo : NBA.com

Le Serbe de 44 ans est un inconnu de la plupart des amateurs de basketball, et pour cause. Il n'a jamais été entraîneur-chef dans la NBA et n'a pas été souvent mentionné dans la machine à rumeurs pour occuper d'autres postes non plus. Son bagage d'expérience n'en demeure pas moins impressionnant.

Rajakovic était l'entraîneur adjoint principal de Taylor Jenkins chez les Grizzlies de Memphis et, avant cela, un homme de confiance de Monty Williams avec les Suns de Phoenix. Il a aussi été entraîneur adjoint pendant cinq ans avec le Thunder d'Oklahoma City et l'entraîneur-chef de leur filiale dans la Ligue de développement de la NBA pendant deux saisons, de 2012 à 2014.

J'ai été entraîneur-chef pendant 17 ans avant de devenir entraîneur adjoint pour la première fois dans la NBA. J'ai donc occupé ce poste pendant de très nombreuses années à l'étranger, en Serbie, en Espagne et en G League. Je sais donc très bien ce que c'est d'être celui qui prend les décisions et de vivre ce quotidien , a expliqué le principal intéressé, qui a d'ailleurs commencé son parcours d'entraîneurs à 16 ans en Serbie.

Souvent décrit comme un spécialiste du développement, Rajakovic a souligné qu'il espère bâtir des liens solides avec ses joueurs sur le plan personnel avant toute chose.

Je veux que ces joueurs sachent que je me soucie vraiment d'eux , a-t-il dit. Depuis le jour où j'ai commencé à entraîner, ce qui m'a le plus plu, c'est de voir les joueurs s'améliorer. Nous voulons gagner tous les soirs, mais voir l'équipe grandir, les gens grandir, c'est quelque chose qui a été ma plus grande récompense.

Darko Rajakovic est le 10e entraîneur-chef de l'histoire des Raptors de Toronto. Photo : NBA.com

Le président des Raptors, Masai Ujiri, a conclu la conférence de presse en martelant qu'il n'entend pas se lancer dans une longue reconstruction. L'objectif de l'équipe torontoise est encore de gagner, de retrouver la route la plus rapide vers la conquête d'un autre championnat.

C'est le moment de nous suivre. C'est le moment de nous soutenir. C'est le moment de se lancer. Allons-y tous ensemble et gagnons. Allons-y et recommençons. Nous l'avons déjà fait ici et nous allons le refaire , s'est-il exclamé.

L'état-major des Raptors n'a pas souhaité en dire beaucoup au sujet de son meneur de jeu Fred VanVleet qui a choisi, hier, de décliner l'option prévue à son contrat pour la prochaine saison afin de devenir joueur autonome.

Je suis en bons termes avec Fred. Je lui ai parlé hier. On s'y attendait, pour être franc. Ce n'était pas inattendu [comme décision] , a dit le dg Bobby Webster.

Rappelons que les Raptors sont au cœur d'une importante intersaison, alors que VanVleet, Gary Trent fils et Jakob Poeltl peuvent tous se prévaloir de leur autonomie complète cet été. À la croisée des chemins, ils auront beaucoup de décisions lourdes de conséquences à prendre ces prochaines semaines.