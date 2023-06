De forts vents attendus en C.-B. soulèvent des inquiétudes pour les feux de forêt

Dans un bulletin météorologique spécial diffusé mardi matin, Environnement Canada prévoit des vents forts soufflant en rafales et des orages dans la région, d’ici mercredi, ce qui pourrait attiser l’incendie.

Le Service de lutte contre les feux de forêt de la province, BC Wildfire, indique que plus de 140 personnes s'efforcent de contenir le feu de forêt provoqué par la foudre il y a un peu plus d’un mois et qui s’étend à présent sur 4660 kilomètres carrés.

Des vents très forts sur l’île de Vancouver

Des vents forts souffleront aussi sur d’autres régions de la Colombie-Britannique à partir de mardi après-midi, selon Environnement Canada.

L’agence fédérale a lancé un avertissement de vents très forts du nord-ouest pour l’ouest de l’île de Vancouver. Ceux-ci pourraient atteindre 80 km/h, en particulier le long des secteurs côtiers à découvert.

Des pannes d'électricité et des chutes de branches pourraient se produire, prévient Environnement Canada.

Des vents pouvant atteindre 70 km/h sont aussi attendus le long du détroit de Géorgie, sur la côte Sunshine, l'est de l'île de Vancouver, une partie du Grand Vancouver et l’intérieur de la province.

Selon Environnement Canada, certaines régions pourraient recevoir jusqu’à 25 millimètres de pluie.

Des bulletins météorologiques spéciaux sur la qualité de l’air sont toujours en vigueur pour le nord-est de la province en raison de la fumée des feux de forêt.