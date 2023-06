Une application mobile pour contrer le gaspillage alimentaire

L’application mobile Too Good to Go vient de s'implanter à Trois-Rivières. Cette application, originaire de France, permet de joindre l’utile à l’agréable en achetant à prix réduit les invendus du jour des commerçants alimentaires.

Viennoiseries, pains, mets préparés, etc. sont le genre d’invendus qu’il est possible de se procurer sous forme de paniers surprises.

Cette formule permet aux commerçants de rentabiliser les pertes, moyennant une commission sur chaque transaction. Tandis que pour les consommateurs, il s’agit de profiter d’aubaines.

À la boulangerie Le Panetier par exemple, le panier surprise, d’une valeur de 15 $, est vendu à 5 $. Pour le copropriétaire de la boulangerie, Olivier Letarte, tout le monde y trouve son compte en plus de réduire le gaspillage alimentaire.

Après quelques semaines seulement, l’application attire déjà beaucoup d’utilisateurs. 25 commerçants alimentaires figurent déjà sur la plateforme et les paniers surprises s’envolent rapidement.

« Près de 100 % des paniers surprises mis en vente sont sauvés depuis le lancement, et ce souvent en quelques minutes seulement. » — Une citation de Nicolas Dot, gestionnaire des relations publiques Too Good to Go

Il s'agit d'une réponse positive pour Too Good to Go, qui continue de s’installer ailleurs au Canada et qui projette de s'implanter dans d’autres villes en Mauricie également.