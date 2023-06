Mauvaises odeurs à Beaurivage : l’usine Coastal Shell reprend ses activités

Il y a moins d’une semaine, le ministère de l’Environnement et Changement climatique du N.-B. avait ordonné la fermeture de l’entreprise jusqu’à ce qu’elle trouve une solution concernant ces mauvaises odeurs.

Le ministère a alors indiqué que la compagnie ne respectait pas les conditions de l'autorisation et que les odeurs étaient générées par le stockage inapproprié de déchets de fruits de mer sur le terrain de l’entreprise.

Ce répit a bien apprécié dans la communauté, consent Claudette Robichaud, du Comité d’action pour la qualité de l’air de Kent.

Ç’a fait une différence. On pouvait ouvrir les fenêtres et avoir un bon coup d’air frais , affirme-t-elle.

Mais le répit aura été de courte durée. Coastal Shell Products et le ministère se sont entendus pour un plan de conformité sur l’entreposage des déchets des fruits de mer. L'entreprise a confirmé sa réouverture à Radio-Canada.

Pour Claudette Robichaud, c'est un retour à la case départ.

Le Comité d’action pour la qualité de l’air de Kent ne restera pas les bras croisés. Des membres se rendront à Fredericton mardi après-midi pour y déposer une pétition demandant la fermeture de l’usine.

Les citoyens soutiennent que Coastal Shell Products nuit au bien-être de la communauté depuis plusieurs années.

« Nos propriétés sont dévaluées, on ne peut plus les vendre et personne ne veut les acheter. Il n’y a aucun investisseur qui veut venir s’installer à Richibucto. La présence de cette usine a un gros impact économique. »