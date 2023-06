Plus de criminalité à Québec en 2022 selon le SPVQ

L’année dernière a été plus intense à Québec au niveau des infractions criminelles selon le Rapport annuel 2022 du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ). Les infractions violentes et les vols sont notamment en nette augmentation par rapport à 2021.

Le nombre total d’infractions contre la personne a augmenté, surtout poussé par l’augmentation des interventions pour crimes violents. Par exemple, le nombre de voies de fait a augmenté de 4060 à 4851 entre 2021 et 2022.

Au total, il y a eu plus de 1000 interventions de plus en 2022 concernant des infractions violentes qu’en 2021, passant de 6829 à 7868. Il y avait aussi eu environ 1000 interventions de ce type de plus entre 2021 et 2020.

Le nombre de crimes de nature sexuelle déclarés à la police a diminué par rapport à 2021, mais demeure supérieur à celui de 2020. C’est surtout au niveau des interventions pour leurre et pornographie juvénile que la diminution se fait sentir, puisque le nombre d’agressions sexuelles en 2022 est presque égal à celui de 2021, oscillant de 425 à 410. D’autant plus que les contacts sexuels sur les moins de 16 ans ont augmenté, passant de 15 à 25.

Le nombre de meurtres, de tentatives et d’homicides involontaires est pour sa part demeuré stable par rapport aux deux années précédentes. Il n’y a eu qu’un seul meurtre au premier degré en 2022, alors qu’il en avait eu 4 les deux années précédentes. Par contre, il y a eu 3 meurtres au second degré en 2022, alors qu’il n’y en avait pas eu en 2020 et en 2021.

Beaucoup plus de vols

C’est particulièrement au niveau des infractions contre la propriété que l’augmentation est le plus marquée. Elles sont passées de 9805 en 2021 à 12 316 en 2022.

Parmi ceux-ci, il y a eu plus de 1500 vols de plus en 2022. L’augmentation est entre autres marquée au niveau des vols de véhicules qui sont passés de 374 à 510 depuis 2021.

Le nombre d’appels incluant le déplacement des policiers a lui-même augmenté de 340 397 à 337 915. Le nombre d'interventions policières demeure par contre relativement stable.