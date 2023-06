Le syndicat qui représente les pompiers de la municipalité régionale du Cap-Breton s'inquiète de ce qu'il dit être des produits chimiques toxiques et cancérigènes trouvés dans leur équipement et dans une mousse utilisée lors de déversements d'essence.

L'Association internationale des pompiers (AIP) affirme que les substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles, des produits chimiques connus sous le nom de PFAS , présentent un risque pour les pompiers.

Donnie Whalen, président de la section locale 2779 de l'AIP au Cap-Breton, dit que des PFAS se trouvent dans une couche de l’uniforme des pompiers et dans la mousse utilisée lors d'un déversement d'essence.

Ce sont des substances reconnues depuis toujours comme des produits chimiques , dit-il. Ils ne quittent pas votre système. Ils ne se décomposent pas naturellement.

Pour ces raisons, les PFAS sont interdits ou limités à certaines utilisations en Europe et en Australie et les États-Unis et le Canada sont en voie de faire de même. Environnement Canada envisage de réglementer ou d'interdire davantage ces produits chimiques.

Les PFAS sont utilisés dans les vêtements d'extérieur des pompiers comme hydrofuge et dans la mousse anti-incendie pour empêcher les produits pétroliers de s'évaporer.

En juillet 2022, 5000 litres d'une version industrielle de mousse ont été utilisés après le déversement d'Imperial Oil à Sydney au Cap-breton.

Le président du syndicat, Donnie Whalen, croit que les produits chimiques utilisés lors du déversement d'Imperial Oïl ont été correctement nettoyés . Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Donnie Whalen a quelques inquiétudes, mais il croit que les gens du quartier n'ont probablement rien à craindre.

« Tant que le public n'a pas de contact direct avec le produit et tant qu'il est correctement nettoyé, il ne devrait pas avoir de danger. » — Une citation de Donnie Whalen, président de la section locale 2779 de l'AIP au Cap-Breton

Par contre, il n’est pas certain du déroulement du nettoyage de l'été dernier, car c’était la responsabilité d’Impériale.

Dans un courriel, la compagnie explique que le carburant et la mousse ont été pompés dans un réservoir vide, puis enlevés du site par un entrepreneur pour une élimination sécuritaire.

Le directeur de la science et de la recherche à l'AIP, Neil McMillan, reste sur ses gardes. Il soutient que les produits chimiques PFAS sont au cœur des préoccupations de sa division.

Des résidents craignent aussi les PFAS

Ils ont été associés à un certain nombre de cancers, à des troubles métaboliques, à des maladies cardiovasculaires, ainsi qu'à une foule de problèmes de reproduction , admet-il.

Sachant que les résultats pour la santé peuvent être assez désastreux, je pense que tous les résidents où la mousse AFFF a été utilisée devraient poser des questions sur la contamination , dit Neil McMillan

Grace Arsenault, à droite, organisatrice communautaire de Future of the North End, dit que les résidents ont le droit de connaitre les effets de PFAS sur leur santé. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Les résidents qui vivent à côté du parc de stockage d'Imperial Oil ont déjà fait savoir qu'ils souhaitaient que l'installation soit déplacée à cause des préoccupations concernant les contaminants.

Grace Arsenault, porte-parole du groupe de résidents Future of the North End, dit qu'ils ont demandé des analyses de sol et d'eau.

Elle rapporte qu'Imperial Oil a effectué des tests sur sa propriété, mais que les résidents n'ont pas été informés des résultats.

Si quelqu'un vit à côté de quelque chose qui est mauvais pour sa santé, cette information ne devrait jamais être retenue , dit-elle.

Avec les informations de Tom Ayers de CBC