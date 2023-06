Un nouveau feu de forêt éclate à une centaine de kilomètres de Sept-Îles

L'agente à la prévention et aux communications pour la SOPFEU , Isabelle Gariépy, soutient que le feu près du lac Dubuc était très actif lundi.

On a essayé d’envoyer des avions-citernes pour tenter de contenir un peu cet incendie, mais l’intensité du feu était tellement forte que l’eau s'évaporait avant même de toucher leur cible , explique-t-elle.

Isabelle Gariépy précise que le feu est catégorisé comme étant non maîtrisé en raison notamment de la température chaude de lundi et mardi.

Un nouvel incendie forestier au nord de Sept-Îles ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bonjour la Côte Un nouvel incendie forestier au nord de Sept-Îles. Contenu audio de 5 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 5 minutes

Ce nouveau brasier forestier sera sous surveillance au cours des prochains jours.

On va continuer d’attaquer le feu dans les endroits où c’est possible. Il y a quand même des secteurs où il y a des infrastructures d’Hydro-Québec, donc on va assurer une vigie , assure Isabelle Gariépy.

Au total, environ 250 personnes travaillent dans les « complexes » mis sur pied en périphérie des incendies par les équipes de la SOPFEU . Des complexes ont été organisés d'urgence lors des derniers jours près de Sept-Îles, du poste Micoua et de Labrieville pour maîtriser les incendies de la région.

Le feu 215 au nord de Sept-Îles, près du lac des Rapides, est maintenant maîtrisé. Celui au nord-est, près de la rivière Nipissis, est contenu.

La fumée des incendies forestiers devrait toutefois causer une mauvaise qualité de l’air et une visibilité réduite mardi. Les conditions devraient s'améliorer en après-midi.

L'agente à la prévention et aux communications, Isabelle Gariépy (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Environnement Canada a émis un bulletin spécial pour la qualité de l'air dans les secteurs de Sept-Îles et Port-Cartier.

Isabelle Gariépy rappelle que l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert est toujours en vigueur.