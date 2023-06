Les réserves de Moisson Beauce dans un état critique

On n'a jamais vu une augmentation aussi importante des demandes d'aide, des gens qui ont un travail pour qui l'inflation et l'augmentation des taux hypothécaires a fait en sorte que tout a basculé et a créé une précarité alimentaire , explique Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

Marie Champagne est directrice générale de Moisson Beauce. Photo : Courtoisie: Moisson Beauce

Pour elle, la situation est aussi critique en matière d'approvisionnement de denrées alimentaires. Une baisse attribuable selon madame Champagne à l'arrivée des programmes à rabais dans les supermarchés, à une gestion plus serrée des inventaires de ces derniers, ainsi qu'aux conditions économiques actuelles.

« On a vu une diminution des dons de supermarchés. Ça s'explique par l'arrivée des programmes à rabais comme le FoodHero de ce monde. Les dons qui nous étaient donnés sont maintenant revendus à 20-30 % de rabais. » — Une citation de Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce

En mode solution

Marie Champagne tente de trouver une solution pour remédier au problème. Elle lance un appel aux dons de nourriture. Vous êtes un maraîcher, plantez un rang de plus. Vous êtes un jardinier en herbe si vous avez des surplus, allez les porter à la banque alimentaire. Vous faites votre épicerie, les patates sont en rabais, achetez un deuxième sac.