La SAAQ rouvre son point de service à Mont-Joli

La Corporation de développement économique de Mont-Joli est la nouvelle mandataire du point de service, qui compte deux employés.

Le bureau de la SAAQ de Mont-Joli était fermé depuis le 10 février 2023, faute de main-d'œuvre. Les personnes qui souhaitaient obtenir des services en personne devaient donc se rendre à Rimouski.

Selon le maire de Mont-Joli, Martin Soucy, la première journée de réouverture du point de service de Mont-Joli, lundi, a été plutôt achalandée.

On a eu entre 40 et 50 transactions déjà. Et on n’a pas fait de publicité de réouverture. On voulait redémarrer avec un bon service à la clientèle , dit-il.

Les résidents de la Mitis peuvent donc à nouveau renouveler leur permis de conduire et leur immatriculation sur place, en plus d'effectuer des transferts de propriété.

D’après les informations de Fabienne Tercaefs