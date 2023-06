Un homme est mort par balle et un policier a été blessé lors d’une intervention de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve, lundi matin, à Saint-Jean, indique l’Équipe d’intervention en cas d’incident grave de Terre-Neuve.

L’Équipe d’intervention enquête sur les coups de feu tirés par un policier durant cette intervention dans un immeuble de l’avenue Elizabeth qui abrite des bureaux du gouvernement et du secteur privé.

Les autorités ont confirmé la mort de l’homme sur les lieux et n’ont pas dévoilé son identité ni précisé les circonstances des faits.

Le policier a été blessé, mais il a déjà reçu son congé de l’hôpital, selon l’Équipe d’intervention.

Peu de détails pour le moment

Le directeur de l’Équipe d’intervention, Mike King, explique qu’il ne peut donner plus de renseignements pour le moment, car il faut d’abord trouver la famille du défunt et l’informer de sa mort.

La Force constabulaire royale ne peut pas faire de commentaires non plus au sujet des faits puisque l’Équipe d’intervention a ouvert une enquête, explique son porte-parole, l’agent James Cadigan.

Lundi après-midi, la police a bloqué l’accès au deuxième étage de l’immeuble Regatta où se trouve un centre d’emploi.

La Force constabulaire royale de Terre-Neuve est intervenue lundi dans le centre d’emploi de l’avenue Elizabeth. Un policier a été blessé et un citoyen a été abattu. Photo : Radio-Canada / Ted Dillon

Le gouvernement provincial a indiqué que son centre d’emploi dans l’immeuble Regatta est fermé le temps que l’Équipe d’intervention effectue son enquête sur les lieux. Entre-temps, le public est redirigé au bureau de la rue Duckworth.

Le mandat de l'Équipe d'intervention en cas d'incident grave

L'Équipe d'intervention est un organisme indépendant qui a le mandat d’enquêter sur tout incident grave impliquant un service policier, notamment quand il s’agit d’un décès, de blessures graves, d’agressions sexuelles et de violence conjugale.

Ses enquêtes ont pour but de déterminer si des accusations criminelles devraient être portées ou non contre les policiers mis en cause lors de ce type d’incidents.