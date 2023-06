Aucune accusation portée en lien avec la mort du motocycliste Denis L’Heureux

Denis L’Heureux, âgé de 45 ans, a perdu la vie en septembre 2022 lorsque sa motocyclette a glissé sur le tronçon couvert de boue d’une route provinciale, près de la communauté de Giroux.

Selon sa veuve, Lise Léveillée, les débris qui auraient été laissés sur la route par un agriculteur ce jour-là ne représente pas un cas isolé.

Elle ajoute que plusieurs autres personnes ont remarqué le piètre état de la route à cet endroit.

Je crois fortement qu’il y a une responsabilisation à faire dans le cas des fermiers , déclare Mme Léveillée, au micro de l’émission Le 6 à 9. D’après elle, la boue et la glaise qui ont causé la mort de son mari n’ont pas été nettoyées dans un délai raisonnable .

Les proches de Denis L’Heureux se sont réunis en février dernier à l’occasion des Jeux Voyageurs à l’hôtel Marion de Winnipeg pour lui rendre hommage. Photo : Radio-Canada / Carla Geib

Lise Léveillée se dit déçue de la décision de la Couronne de ne pas porter d’accusation criminelle liée au Code de la route dans cette affaire. Elle continue tout de même de militer pour la mise en place de dispositifs de sécurité routière.

[Lorsqu’il] y a quelque chose qui a été laissé sur le grand chemin [...], il faut qu’il y ait des panneaux, des lumières pour avertir les automobilistes et les motards pour faire en sorte que ceci n'arrive pas à une autre famille, qu’il y ait un nettoyage qui se fasse sans délai et que la sécurité de la route soit maintenue au jour le jour , estime-t-elle.

« C’est important pour que tout le monde ait la chance de se rendre à la maison en sécurité, pour voir leur famille et ne pas avoir la peur de voyager sur les routes du Manitoba. » — Une citation de Lise Léveillée, veuve de Denis L'Heureux

Peu après l’accident qui a coûté la vie à Denis L’Heureux, la Coalition of Manitoba Motorcycle Groups (CMMG) a demandé au gouvernement du Manitoba de prendre des mesures préventives, comme installer temporairement ce type de panneaux d'avertissement lorsque la route est couverte de boue. Photo : Coalition of Manitoba Motorcycle Groups

Lise Léveillée rencontrera la Gendarmerie royale du Canada et la Couronne, jeudi, afin d’obtenir plus d’explications sur la décision.

Ils vont me donner les raisons pour lesquelles ils n’ont pas pu faire une poursuite criminelle contre le/les coupables. À ce point-ci, je ne sais vraiment pas le qui, le quoi , ajoute-t-elle.

Malgré la lenteur du processus, Lise Léveillée garde bon espoir de voir des changements. Le ministre du Transport et des Infrastructures est déjà ouvert à s’asseoir à la table avec d’autres intervenants, dont la Coalition of Manitoba Motorcycle Groups (CMMG), explique-t-elle.

Je me sens un peu responsable ici, simplement parce qu’on a eu une expérience de vie qui nous a changés. En l’honneur de mon mari, Denis, j’ai le but de travailler fort pour notre famille et les autres familles , confie-t-elle. C’est une chance de faire une différence pour les autres.

Avec les informations de Patricia Bitu-Tshikudi