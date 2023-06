Les temps secs et chauds favorisent les feux de broussailles à Calgary

Selon le chef des pompiers, Steve Dongworth, les appels pour les interventions concernant un feu de broussailles ont triplé à Calgary. Ses services ont déjà enregistré plus de 150 feux de ce genre en milieu urbain et une douzaine en périphérie de la ville cette année.

« Si l'on compare les chiffres de cette année au 11 juin avec ceux des cinq dernières années, on constate qu'il y a trois fois plus d'incendies dans les zones urbaines. » — Une citation de Steve Dongworth, chef des pompiers de Calgary

À Calgary, ce printemps arrive en cinquième position des printemps les plus secs jamais enregistrés.

La chaleur soutenue, l'absence de pluie et la présence du moindre vent peuvent contribuer à partir un feu à la moindre étincelle en présence d'herbe sèche et de broussailles. Le temps a été très sec. Vous savez, nous espérons tous qu'il y aura un peu de pluie pour changer cette situation , déclare le chef des pompiers de la Ville.

La météorologue Danielle Desjardins, d'Environnement et Changement climatique Canada, explique que, en temps normal, l'Alberta devrait déjà avoir reçu plus de pluie que ce qui est le cas jusqu’à maintenant.

Un feu s'est déclaré près de la Rue 5A et de la 9e Avenue Nord-Ouest de Calgary. Photo : Radio-Canada / Elizabeth Withey

Il n'y a pas eu beaucoup de précipitations dans le sud de l'Alberta ces dernières semaines, en particulier à Calgary, seulement quelques millimètres de pluie ce mois-ci. Nous sommes donc en retard, bien en retard, par rapport à la moyenne de cette année. D'habitude, nous avons au moins un ou deux orages tous les deux jours.

Danielle Desjardins ajoute que la situation devrait s'améliorer dans les prochains jours. L'humidité dont la province a tant besoin arrive cette semaine.

« Il semble que la tendance sèche soit en train de changer, de sorte que cette semaine et même la semaine prochaine, nous aurons de multiples possibilités d'averses et d'orages. » — Une citation de Danielle Desjardins, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada

Par ailleurs, il y a une grande probabilité d'averses mardi et mercredi à Calgary et dans toute la province.

Nous avons une météo changeante pour cette semaine en Alberta et plus particulièrement à Calgary. Il semble que mardi soir et mercredi, il y aura une possibilité de pluie, puis toute la journée de mercredi sera assez instable. On s'attend donc à des averses intermittentes toute la journée de mercredi et peut-être même à un orage.

La météorologue assure que l'Alberta aura de nombreuses chances d'avoir des averses et des orages pour casser le rythme de ces feux.

Avec les informations de Helen Pike