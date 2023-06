Rencontre fructueuse entre les députés du Bloc québécois et Papier Excellence

Les députés régionaux avaient des inquiétudes dans la foulée de la transaction et ont créé un comité de vigie. Une rencontre a eu lieu lundi impliquant le représentant de la compagnie et des officiers syndicaux.

Selon le député de Jonquière, Mario Simard, le directeur de l’entreprise, Jean-François Guillot, s’est montré ouvert à discuter.

Il a réussi à dissiper des inquiétudes qu’on avait concernant les fonds de retraite et à rassurer les employés que les installations devaient être maintenues dans la réalité de Papier Excellence , a relaté Mario Simard, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

On s’est parlé franchement et Résolu n’avait pas la culture d’investissement dans ses installations la plus développée. Notre crainte, dans la conjoncture, c’était de voir l’entreprise se départir de certaines installations qu’elle ne trouvait pas intéressantes. L’autre inquiétude était de s’assurer qu’il y avait un plan à long terme pour la filière forestière dans notre région , a poursuivi le député bloquiste.

Mario Simard dit avoir apprécié l’ouverture du directeur.

C’est son ouverture à la concertation aussi. Il est d’accord pour qu’on maintienne ce groupe-là. Alexis et moi on s’est dit qu’on allait inviter les collègues de la CAQ pour avoir le son de cloche de Québec. L’objectif est de tous travailler ensemble pour assurer la pérennité de cette filière-là qui est vouée à s’agrandir avec les nouvelles technologies des bioproduits. Ce n’est pas toujours le cas, mais hier, on avait un partenaire pour discuter et ça il faut le souligner , a reconnu Mario Simard.

Vigilance

Mario Simard salue le fait qu’il y a une ouverture à discuter dans un esprit de concertation.

« Ce ne sont pas toutes les entreprises qui sont dans cet état d’esprit là […]. Moi, je veux des initiatives pour voir que les installations soient pérennisées. On peut être des facilitateurs là-dessus, parce que le secteur forestier reçoit très peu de soutien de la part des gouvernements, mais ça doit se faire en concertation avec les travailleurs et nous on veut faire partie de l’adéquation. » — Une citation de Mario Simard, député bloquiste de Jonquière

Les députés bloquistes veulent que la compagnie maintienne son rôle et qu’il n’y ait pas de dévitalisation au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Annonce de Rio Tinto

L’investissement de 1,4 milliard de dollars annoncé lundi par Rio Tinto pour de nouvelles cuves à Arvida réjouit Mario Simard. Encore une fois, il demeure prudent.

Je suis content qu’on fasse enfin cette annonce-là des 96 cuves. Ce n’est pas le moment de cracher dans la soupe, mais j’espère que la majeure partie de l’investissement pour les 96 cuves se fera dans notre région. Il n’y a pas à être pessimiste. C’est fantastique pour la région, mais il faut quand même être conscient que pour la construction, il faut maximiser les retombées pour notre région. Il faut que ce soit nos équipementiers , poursuit le député.

En raison de la contribution de 150 millions de dollars du gouvernement du Québec au projet, il espère la mise en place d’un comité de maximisation sur les retombées régionales.

Ce serait une bonne preuve de concertation d’avoir cette discussion-là avec des équipementiers et des élus de la région pour voir comment on peut faire en sorte que le maximum de retombées arrive dans la région , conclut Mario Simard.