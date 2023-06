L'établissement attribue l'entièreté de ce déficit budgétaire au recours à la main-d’œuvre indépendante.

Si ce n’était pas des coûts additionnels relatifs à la main-d’œuvre indépendante, pour 2022-2023, on aurait un surplus budgétaire, clairement , résume le directeur des services administratifs du CISSS des Îles, Claude Cyr.

Au cours de la dernière année financière, les employés issus d'agences privées ont travaillé l'équivalent de 106

000 heures et leur embauche a coûté près de 7 millions de dollars à l'établissement de santé de l'archipel.

Le coût de la main-d’œuvre indépendante en 2022-2023 a été 65 fois plus élevé qu'il y a cinq ans.

Évolution des coûts liés à l’embauche de main-d’œuvre indépendante au CISSS des Îles Évolution des coûts liés à l’embauche de main-d’œuvre indépendante au CISSS des Îles Années financières Coûts 2017-2018 107 000 $ 2018-2019 476 000 $ 2019-2020 1,3 M $ 2020-2021 5,04 M $ 2021-2022 5,8 M $ 2022-2023 7 M $ 2023-2024 8 M $ (coûts projetés d'ici le 31 mars 2024)

Claude Cyr précise que les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2023-2024 laissent croire que les coûts liés à l’embauche d’employés externes seront encore appelés à augmenter et causeront encore un déficit budgétaire.

On estime à 8 millions de dollars les coûts de la main-d’œuvre indépendante pour 122 000 heures travaillées pour la prochaine année, c’est 100 % du déficit projeté , dit-il.

Selon la présidente-directrice générale du CISSS des Îles, le ministère de la Santé et de Services sociaux est conscient du problème de la main-d’œuvre indépendante, particulièrement dans les régions éloignées.

Le recours à la main-d’œuvre indépendante déstabilise les finances du CISSS des Îles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Sophie Doucet affirme que Québec n'imposera pas de diminution de services pour rétablir l'équilibre budgétaire. Il y a quand même une bonne écoute, on n’a pas de financement automatique, mais le ministère est très au fait de cette situation et on ne nous demande pas de couper des services , précise-t-elle.

Mme Doucet rappelle au passage que Québec a récemment adopté un projet de loi pour éliminer d’ici 2026 le recours systématique aux agences de placement privées et au personnel indépendant en santé.

La gestionnaire estime que les effets de cette mesure législative devraient se faire sentir d’abord dans les régions urbaines dès 2024 puis les régions plus éloignées d’ici 2026.

3,2 M $ pour loger les travailleurs d’agence d’ici trois ans

Le CISSS des Îles doit assumer les coûts de transport et d'hébergement des travailleurs d'agence, en plus de leur salaire souvent plus élevé que les employés permanents du réseau de la santé.

Mardi soir, le conseil d’administration a confirmé la signature de cinq contrats totalisant 3,2 millions de dollars pour loger la main-d’œuvre indépendante, au terme d’un appel d’offres public.

Trois maisons ainsi que 27 unités d'hébergement dans deux motels de Cap-aux-Meules dans le but sont ainsi loués par le CISSS jusqu’en 2026 afin de loger les travailleurs externes qui viennent prêter main-forte dans l'archipel.

Le CISSS des Îles loue à l'année 19 des 20 chambres de l'Auberge du Village au centre-ville de Cap-aux-Meules. Il s'agit d'un contrat de 1,9 M $ pour les trois prochaines années. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Le directeur des services administratifs, Claude Cyr, se désole que les coûts de location de ces logements aient bondi considérablement au fil des ans.

Le directeur des services administratifs du CISSS des Îles, Claude Cyr, explique que l'équilibre budgétaire est impossible en raison du recours de plus en plus important à des employés d'agences privées. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les prix sont extrêmement élevés, on ne peut pas dire que c’est quelque chose qui nous satisfait, bien au contraire, mais que voulez-vous, on est en quelque pris avec la situation , affirme M. Cyr.

« Si l'on compare à il y a cinq ans, c’est astronomique, ça a doublé, même triplé je vous dirais. » — Une citation de Claude Cyr, directeur des services administratifs au CISSS des Îles

Un autre appel d’offres pour la construction de 60 logements

Parallèlement, le CISSS des Îles a récemment lancé un appel d'offres pour la construction de 60 logements destinés à ses propres employés.

Le projet dans les cartons depuis un an vise à faciliter le recrutement de travailleurs permanents, car le CISSS des Îles peine à trouver de la main-d’œuvre en raison de la pénurie de logements dans l’archipel.

La présidente-directrice générale du CISSS des Îles. Sophie Doucet, estime que la construction de logements est une condition essentielle pour le recrutement de main-d'oeuvre permanente. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Avec ce projet, on vise essentiellement à réduire la main-d’œuvre indépendante en allant recruter des gens , explique la présidente-directrice générale, Sophie Doucet . Il faut qu’ils aient des options de logements aux Îles, parce qu’il y en a beaucoup qui voudraient venir travailler ici, on le voit sur les réseaux sociaux et on se le fait dire, mais les gens ne trouvent pas à se loger.

« On a une belle capacité d’attraction aux Îles, mais il faut juste pousser un peu le destin pour qu’il y ait du logement qui se crée aux Îles-de-la-Madeleine. » — Une citation de Sophie Doucet, présidente-directrice générale du CISSS des Îles

Les promoteurs intéressés à bâtir des appartements sur l'île du Cap aux Meules ou sur l'île du Havre aux Maisons peuvent donc déposer une offre jusqu’au 3 août.

Le CISSS des Îles espère ainsi pouvoir devenir locataire à long terme des 60 logements qui pourraient être construits à différents endroits par plusieurs promoteurs.

Ce projet immobilier a été autorisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, mais devra être à coût nul pour le CISSS des Îles.

L'établissement devra ainsi retransmettre l'entièreté du coût de location des logements aux travailleurs qui les occuperont.

Au cours des derniers mois, l'établissement de santé a organisé plusieurs rencontres avec des promoteurs pour bien expliquer son projet en insistant sur le fait que les logements construits devraient être abordables pour ces travailleurs.